Fransa'da Sinagogu Ateşe Vermek İsteyen Silahlı Adam Polis Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

Fransa'da Sinagogu Ateşe Vermek İsteyen Silahlı Adam Polis Tarafından Öldürüldü

Fransa'nın Rouen şehrinde bir sinagogu ateşe vermek isteyen silahlı bir kişi, polis tarafından öldürüldü. Adamın bıçak ve demir çubuk taşıdığı belirtildi. Olay, sinagogdan duman yükseldiği ihbarı üzerine gerçekleşti. Saldırı, Yahudi topluluğunu ve tüm şehri şok etti. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını kontrol altına aldı. Sinagogdaki hasar ciddi olarak tanımlandı ve olayla ilgili iki soruşturma yürütülüyor. Fransa, son dönemde antisemitizmde bir artış yaşamaktadır.

17.05.2024 11:52
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Fransa'nın Rouen şehrinde, bir sinagogu ateşe vermek isteyen silahlı bir adam, polis tarafından öldürüldü. İçişleri Bakanı'na göre, adam bıçak ve demir çubuk taşıyordu ve polise saldırmaya çalıştığı sırada vuruldu.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol, saldırının sadece Yahudi topluluğunu değil, tüm şehri şok ettiğini söyledi. Polis, sinagogdan duman yükseldiği ihbarı üzerine sabah 06:45'teolay yerine çağrıldı. Olay yerine vardıklarında polis memurlarından biri adamı vurdu. İtfaiyeciler yangını kontrol altına aldı. Silahlı adam dışında başka kurban yoktu.

Sinagogdaki hasar ciddi olarak tanımlandı. Savcı, ibadethaneye yönelik kundaklama ve adamın ölümüyle ilgili iki soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, polise hızlı tepki ve cesaretleri için övgüde bulundu.

Fransa, Batı Avrupa'nın geri kalanıyla birlikte, geçen Ekim ayında Hamas'ın güney İsrail'e saldırmasının ardından antisemitizmde bir artış gördü. Bu hafta, Paris'te II. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Fransa'da Yahudileri kurtaran 3,900 kişiyi onurlandıran bir anıta kırmızı boya ile el izleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu tahribatın Fransa'nın kahramanlarının ve Holokost kurbanlarının anısına zarar verdiğini söyledi.

Fransa, İsrail ve ABD'den sonra dünyadaki en büyük üçüncü Yahudi topluluğuna sahiptir. Yahudi topluluğunun önde gelen isimlerinden Elie Korchia, "ülkemizde yeni bir antisemitik dramaya" polisin hızlı yanıtı için teşekkür etti. Rouen'in ibadet yerleri geçmişte de saldırıya uğradı; sekiz yıl önce bir rahip kilise ayini sırasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Son olay, şehir güneyindeki bir otoyol gişesinde iki cezaevi görevlisinin öldürülmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti. Mahkum Mohamed Amra, saldırı sırasında kaçtı ve hala firarda.

Fransa'da Sinagogu ateşe vermek isteyen silahlı adam polis tarafından öldürüldü

Fransa, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da Sinagogu Ateşe Vermek İsteyen Silahlı Adam Polis Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Sinagogu Ateşe Vermek İsteyen Silahlı Adam Polis Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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