Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 510 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 487'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 26 saatte 22 bin 858 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 487'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 223 bin 174 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 75 bin 620 olduğu aktarıldı.