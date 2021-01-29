Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika
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Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 yeni koronavirüs vakası

29.01.2021 22:47

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 510 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 510 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 487'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 26 saatte 22 bin 858 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 487'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 223 bin 174 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 75 bin 620 olduğu aktarıldı.


Kaynak: DHA
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Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika
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