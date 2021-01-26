Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 86 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 79 bin 943'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 86 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 79 bin 943'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 352 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 74 bin 106'ya yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 769'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 244 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

(Özlem Kaplan/İHA)