Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 25 bin 379 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 25 bin 379 Kovid-19 vakası kaydedildi

Son dakika haberleri: Fransa\'da son 24 saatte 25 bin 379 Kovid-19 vakası kaydedildi
Son Güncelleme: 06.01.2021 23:00

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 379 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 379 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'da günlük vaka artışı sürüyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 379 artışla 2 milyon 705 bin 618'e yükseldi, son 24 saatte 291 kişinin hayatını kaybetmesiyle ise can kaybı 66 bin 565'e çıktı.

Hastanelerde, 2 bin 616'sı yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 741 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1253 artışla 198 bin 756'ya ulaştı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, düzenlediği basın toplantısında, ülkede bu hafta 500 ve gelecek hafta 300 aşı merkezinin kurulacağını belirtti.

Kaynak: AA

Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 25 bin 379 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 25 bin 379 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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