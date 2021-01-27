Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor - Son Dakika
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Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

28.01.2021 00:17

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 916 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 916 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 351 kişi hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 74 bin 456'ya çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 916 artışla 3 milyon 106 bin 859'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 107'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 169 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1418 artışla 220 bin 570'ye ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı artıyor.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, bir süredir ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının salgına karşı yeteri kadar etkili olmadığını belirtti.

Salgının ülkede hızla yayılmaya devam ettiğini ve İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türündeki vakaların arttığını ifade eden Attal, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılabileceğini, aralarında yeniden karantina kararının olduğu birçok seçeneğin değerlendirildiğini söyledi.

Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu konuda detaylı raporlar istediği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor - Son Dakika
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