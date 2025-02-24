Fransa\'daki Rus Başkonsolosluğu\'na saldırı

Dünya

Stat bir anda bu hale geldi

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi

Ülkesinde de gündem oldu

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"

Kısmi af mı geliyor? Adalet Bakanı Tunç\'tan açıklama var

Fransa Marsilya'daki Rus Konsolosluğu yakınlarında patlama sesi duyuldu. Yerel basının bildirdiğine göre itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDI

RBC haber ajansına göre Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu, patlamanın konsolosluk içinde meydana geldiğini açıkladı. Fransız basını, konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını açıkladı. Polise göre olayda ölü ya da yaralı yok.

Saldırının Rusya Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümünde gelmesi dikkat çekti.