Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı - Son Dakika
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Dünya

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

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2024 Paris Olimpiyatlarının açılış gününde İsviçre sınırlarında bulunan, Fransa ve İsviçre'nin ortak kullandığı Basel-Mulhouse Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı. Havaalanı polis ekiplerince boşaltıldı.

26.07.2024 13:38  Güncelleme: 14:10
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Paris Olimpiyatları'nın açılış gününde Fransa art arda yaşanan olaylarla gündemde. Sabah saatlerinde hızlı trenlere düzenlenen ve 800 bin kişinin mağdur olduğu sabotajın ardından bu kez bomba ihbarı yapıldı.

Fransa ve İsviçre'nin ortak kullandıkları Basel-Mulhouse Havalimanı ihbarın ardından polis ekiplerince boşaltılarak kapatıldı.

HAVAALANI FAALİYETLERİNE YENİDEN BAŞLADI

Havaalanının web sitesinde yapılan açıklamada, "Güvenlik nedeniyle terminal boşaltılmak zorunda kaldı ve şu anda kapalı" diye belirtildi. Uçuş operasyonları geçici olarak askıya alındı.

13.40 itibarıyla havaalanından yapılan açıklamada, Basel-Mulhouse Havaalanı'nın, bomba alarmı nedeniyle rutin güvenlik protokolünün ardından faaliyetlerine yeniden başladığı belirtildi.

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

HIZLI TRENLERE SABOTAJ DÜZENLENDİ

Olimpiyat Oyunları için Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bu sabah bir sabotaj haberi geldi. Fransız yetkililer, Olimpiyat'ın açılışına saatler kala ülkedeki hızlı tren ağının sabotaj saldırısına uğradığını bildirdi.

AFP haber ajansı, koordineli olduğu kanıtlarla ortaya çıkan sabotajın hızlı tren ağını felç etmeyi hedeflediğini bildirdi. Fransız demiryolu şirketi SNCF, üç ayrı hattın kundaklandığını ve yangın çıkarıldığını açıkladı.

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

İPTALLERDEN 800 BİN YOLCU ETKİLENDİ

Bu sabah itibarıyla başkent Paris ve diğer birçok şehirde hızlı tren seferleri iptal edilmiş durumda, istasyonlarda kuyruklar var. SNCF, halihazırda 800 bin yolcunun iptallerden etkilendiğini bildirdi.

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

DEMİRYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA VAR

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Fransa'nın batı, kuzey ve doğusundaki tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiği belirtildi.

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

ÇOK SAYIDA TREN FARKLI HATLARA YÖNLENDİRİLDİ

SNCF'nin açıklamasında, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

"YOLCULUKLARINIZI ERTELEYİN"

Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz" denildi.

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

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Son Dakika Dünya Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ankara null: bu tarz organizasyonları artik avrupa almayacak basa bela kimse ugrasmaz bosuna yolu parki otobusu vs eskitiyorlar 6 2 Yanıtla
    Zafer El: bir buk yiyecekler galiba benden söylemesi 2 0
  • kuzeyli baba: Fransa organizasyon konusunda bitik bir ülkedir bu tür organizasyonlar Türkiye nin işi. ver Türkiye ye hiç bir sorun aksaklık yaşanmadan yapalım. Olimpiyatlar sürekli istanbul da yapılmalı Türkiye de yapılmalı afrika asya avrupa nin tam merkezinde yoz bi tek masallah amerikaya kiyimiz yok 3 4 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: Bu Olimpiyat buram buram siyaset kokuyor..Apaçık ortada birileri olimpiyatlara gölge düşürmek derdinde 2 0 Yanıtla

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