'Savaş bitecek' demişlerdi ama yeni jetler gönderdiler - Son Dakika
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Dünya

'Savaş bitecek' demişlerdi ama yeni jetler gönderdiler

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Donald Trump'ın iktidara gelmeden önce savaşları sonlandıracağına dair vaadi gerçekleşmemişken, ABD'nin yakın müttefiki Fransa, Ukrayna'ya savaş uçağı teslimatı yaptı. Paris yönetimi, Ukrayna'ya gönderme sözü verdiği Mirage 2000-5 savaş uçaklarının ilk partisinin teslimatını gerçekleştirdi.

06.02.2025 17:27  Güncelleme: 17:58
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Fransa, Ukrayna'ya modern savaş kabiliyetlerini artırmak için vaat ettiği Mirage 2000-5 savaş uçaklarının ilk partisini teslim etti. Bu teslimat, Ukrayna'nın hava gücünü güçlendirmek amacıyla Fransa ile yapılan askeri iş birliği çerçevesinde gerçekleşti.

UKRAYNALI PİLOTLAR VE TEKNİSYENLER FRANSA'DA EĞİTİLDİ

Teslimattan önce, Ukraynalı pilotlar ve teknisyenler Fransa'da yaklaşık altı ay süren yoğun bir eğitim aldı. Eğitim programı, Mirage 2000-5'in gelişmiş silah sistemlerinin yanı sıra, radar ve elektronik harp önlemlerini içeriyordu. Fransa, Ukraynalı personelin bu uçakları en verimli şekilde kullanabilmesi için eğitim desteğini sürdürmeyi planlıyor.

TESLİMATIN UKRAYNA'NIN SAVUNMA KABİLİYETİNE ETKİSİ

Bu uçakların teslim edilmesi, Ukrayna'nın hava sahasını koruma kapasitesini artıracak. Özellikle Rusya'nın uzun menzilli saldırılarına karşı Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Fransa'nın bu desteği, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarının ABD'de Trump'ın başkanlık görevini devralmasından sonra da devam ettiğinin bir göstergesi.

MİRAJ 2000-5'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mirage 2000-5, Fransız Dassault Aviation tarafından üretilen çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Gelişmiş radar ve füze sistemleriyle donatılmış olan bu uçak, havadan havaya ve havadan yere görevler için uygundur. Maksimum 2.336 km/s hıza ulaşabilen Mirage 2000-5, MICA ve Magic II gibi modern füze sistemlerini taşıyabilir. Aynı zamanda gelişmiş elektronik harp sistemleri ve gelişmiş atış kontrol radarı ile donatılmış olup, düşman hava tehditlerine karşı yüksek manevra kabiliyeti sunar.


\'Savaş bitecek\' demişlerdi ama yeni jetler gönderdiler

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ukrayna, Fransa, Dünya, Paris, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Savaş bitecek' demişlerdi ama yeni jetler gönderdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser:
    Bize bir halife Lazım uyuyan bütün Müslümanları uyandırıp dünyaya Kan kusturacak güçlü bir lider Lazım 175 20 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Unutmayınki dünyada Amerikanın en nefret ettiği şey barıştır, O yüzden Amerika için barış ve sükunet bir düşman gibidir, 130 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    katranı eritsen olur mu şeker...... 77 7 Yanıtla
  • miray:
    Yani Tam Gaz Bravo 13 2 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    Avrupa rusları yakınında kesinlikle kabul etmez ukraynaya desteği sürer.Amerikayı pek dinlememesi kesindir. Ben gerçekleri dedim aga 11 1 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    Fransa için güzel bir vitrin 9 3 Yanıtla
  • Barbaros:
    bunların amacı Rusyayı zayıflatıp sonradan diz çökmektir.. tez vakit bu savaşlar bitseydi keşke 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Dostum Trampa dostundan çıt yok 5 2 Yanıtla
  • Ali Güven:
    savaş artık hiç bitmeyecek dünyadan 6 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Çok iyi olur bölgemiz teröristlerden temizlenmiş olur 5 1 Yanıtla
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