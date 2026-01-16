Fransız çiftçilerden sert protesto: Bu kez Macron'un evinin önü hedefte - Son Dakika
Dünya

Fransız çiftçilerden sert protesto: Bu kez Macron'un evinin önü hedefte

Fransız çiftçilerden sert protesto: Bu kez Macron\'un evinin önü hedefte
16.01.2026 23:46
Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına karşı tepkilerini sertleştiriyor. Paris'te Ulusal Meclis'in önüne dökülen tonlarca patatesle gündeme gelen eylemler, bu kez gübre ve saman yığınlarıyla sokaklara taştı. Protestolar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konutuna kadar dayandı.

Fransa'da Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çiftçilerin tepkisi giderek sertleşiyor. Daha önce Ulusal Meclis'in önüne tonlarca patates döken çiftçiler, bu kez gübre, lastik ve samanla sokaklara çıktı; protestolar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un evinin önüne kadar uzandı.

DİJON'DA GÜBRELİ PROTESTO

Fransa'nın Dijon kentinde bir araya gelen çiftçiler, kamu binalarının önüne ve çevresine gübre döktü. Bazı eylemciler hortumlarla binaların üzerine gübre sıkarak protestonun dozunu artırırken, ana arterlere yığılan gübre nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

MACRON'UN EVİNİN ÖNÜNE GÜBRE YIĞDILAR

Çiftçilerin protestosu yalnızca kamu alanlarıyla sınırlı kalmadı. Eylemcilerin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Le Touquet'de bulunan konutunun önüne de gübre döktüğü görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ülkenin en büyük tarım kuruluşlarından Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu (FNSEA), eylemlere destek veren Ulusal Patates Üreticileri Birliği'nin (UNPT) sembolik protesto gerçekleştirdiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Fransız tarım sektörünün gelirlerini, üretim standartlarını ve tarımsal egemenliğini koruma konusunda birlik içinde hareket ettiği vurgulandı.

ÇİFTÇİLERDEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Ülke genelinde devam eden protestolarda, AB-MERCOSUR anlaşmasının Fransız ve Avrupalı çiftçiler aleyhine haksız rekabet yaratacağı savunuldu. Çiftçiler, anlaşmanın askıya alınmasını ve sektörü koruyacak somut önlemlerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

AB–MERCOSUR ANLAŞMASI NEDEN TARTIŞMALI?

AB ülkeleri, Aralık 2025'te onaylanması planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya'nın itirazları nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta kabul etti. Paraguay'da 17 Ocak'ta imzalanması planlanan anlaşma kapsamında, MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi tarım ürünlerinde gümrük kolaylığı sağlanması öngörülüyor.

Buna karşılık Avrupalı çiftçiler, daha düşük üretim standartlarına sahip ucuz ürünlerin AB pazarını dolduracağını ve bunun binlerce aile çiftliğini iflasa sürükleyebileceğini savunuyor.

