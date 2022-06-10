Fransız polisinin Türk asıllı genci nezarette boğarak öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Fransız polisinin Türk asıllı genci nezarette boğarak öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı

10.06.2022 15:46
Fransız polisinin Türk asıllı genci nezarette boğarak öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı

Fransız polisinin aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına aldığı Türk asıllı Fransız vatandaşı Merter Keskin'in boğularak öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan videoda ters kelepçe takılarak yüz üstü yatırılan Keskin'in 5 Fransız polisi tarafından vücuduna yapılan baskıdan dolayı nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği anlar yer alıyor.

Fransa'da polisin geçen yıl gözaltına aldığı Türk asıllı Fransız vatandaşı Merter Keskin'in boğularak öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 5 Fransız polisin gözaltına aldıkları 35 yaşındaki Keskin'i nezarette köşeye sıkıştırdığı ve üzerine baskı uyguladığı görülüyor.

NEFES BORUSUNA BASKI UYGULAMIŞLAR

Strasbourg şehrinde yaşanan olayda polis Merter Keskin'e ters kelepçe takarak yaka paça nezarethaneye götürüyor. Burada Keskin'i karın üstü yatırıyor. Polislerden biri dizleriyle Keskin'in nefes borusuna baskı uyguluyor.

YANLIŞ ANAHTARDA UZUN SÜRE ISRAR ETTİLER

Görüntülerde Keskin'in polislere direnmediği, buna rağmen beşinin birden baskı yaptığı görülüyor. Daha sonra polisler 3 dakika boyunca kelepçeleri açmak için uğraşıyor fakat anahtarın yanlış olduğu anlaşılması üzerine diğer polisin getirdiği doğru anahtarla çözülüyor. Uzun süre baskıya maruz kalan Keskin bir süre sonra hareketsiz kalıyor. Keskin'in hareketsiz şekilde yattığını fark eden polisler, ilk önce nabzını kontrol ediyor. Daha sonra polisler Keskin'in cansız bedenini yan tarafa yatacak şekilde çeviriyor.

NEFESSİZ KALARAK ÖLMÜŞ

Keskin'e yapılan otopsi raporunda nefessiz kalarak öldüğü ve vücudunda kendisini savunmaya çalıştığına dair ize rastlanmadığını yazdığı belirtildi.

BAŞI VE BOYNUNDA MORLUKLARA RASTLANDI

Diğer yandan Keskin'in kollarının yanı sıra başında ve boynunda morluklara rastlandığı belirtilen raporda, maktulün kalp durması sonucu öldüğü yer aldı. Öte yandan kanında yasa dışı maddelere rastlandığı kaydedildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLMEMİŞ

Fransız polisinin verdiği ifadede Keskin'in nezarete götürülmeden önce iki kez kalbinin üzerinde ağrı hissettiğini söylediğini, polislerden bir bardak su istediğini ancak polislerin bu isteğini geri çevirdiğini aktardı. Başka bir polis ise verdiği ifadede, Keskin'in halinden hastaneye götürülmesi gerektiğinin anlaşıldığını ancak polislerin zaman olmadığı gerekçesiyle bunu yapmadığını kaydetti. Olayla ilgili savcılık makamı soruşturma başlattı.

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Son Dakika Dünya Fransız polisinin Türk asıllı genci nezarette boğarak öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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