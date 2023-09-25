Fransız vekilin Türkiye itirafı salonda şok etkisi yarattı: Erdoğan iki şeyden güç alıyor

Fransız sağcı milletvekili Thierry Mariani, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı. Avrupa Birliği'ne sert tepki gösteren Mariani, AB'nin Türkiye'nin mutlak gücü karşısında gözyaşı döktüğünü ifade etti. Mariani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan iki şeyden güç alıyor; Bizim güç kaybımız ve körlüğümüz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Fransız milletvekili Mariani, Türkiye'nin dış politikasında attığı adımlara ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR UYGARLIĞIN MİRASÇISI"

Türkiye'nin büyük bir uygarlığın mirasçısı olduğunu söyleyen Mariani, bu mirasın Avrupa ruhundan farklı olduğunu ifade ederek, "Kimlik önemlidir. Politika da önemlidir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNE KARŞILIK VEREMEDİK"

Mariani, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin hamlelerine ses çıkaramadığını kaydederek, "Türkiye'nin hamleleri Balkanlar'da, Afrika'da çıkarlarımıza hep ters düştü, ancak karşılık veremedik. Bu durum karşısında artık sızlanmak da boşuna." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İKİ ŞEYDEN GÜÇ ALIYOR"

Fransız vekil Mariani, "AB, Türkiye'nin mutlak gücü karşısında gözyaşı döküyor ancak Erdoğan, iki şeyden güç alıyor: "Bizim güç kaybımız ve körlüğümüz" dedi.