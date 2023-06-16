Frontex, tekne faciası yaşanmadan Yunanistan'a bilgi vermiş - Son Dakika
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Frontex, tekne faciası yaşanmadan Yunanistan'a bilgi vermiş

16.06.2023 10:50

Avrupa Birliğinin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söyledi.

Avrupa Birliğinin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söyledi.

Hans Leijtens Alman Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, trajik bir kazanın daha yaşanmış olmasının son derece üzücü ve durumun da çok dramatik olduğunu belirterek, "Salı günü iş arkadaşlarım, içinde muhtemelen insan kaçakçıları tarafından sıkıca bir araya getirilmiş 600 kişinin Yunanistan'a doğru gittiği balıkçı teknesini tespit etti. Görevimiz olduğu üzere tekneyi yerel makamlara bildirdik. Teknenin çarşamba günü batmış olması ve trajik bir kazanın daha yaşanmış olması son derece üzücü." dedi.

Leijtens, tam olarak ne olduğunu ve nasıl daha fazla koruma sağlayabileceklerini açıklığa kavuşturmak üzere doğrudan Yunanistan'a uçtuğunu vurguladı.

- Yasal göç kolaylaştırılmalı

Önümüzdeki yıllarda Avrupa üzerindeki düzensiz göç baskısının azalacağını düşünmediğini dile getiren Leijtens, yoksulluk gibi kaçış nedenlerinin o kadar çabuk değişmeyeceğini belirterek, "Çok sayıda göçün yaşanacağı daha uzun bir döneme hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle insanların yasa dışı yollara sapmasını engellemeye çalışmalı ama aynı zamanda yasal göçü de kolaylaştırmalıyız. Ayrıca etkili ve insani geri dönüşlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

- Bu kadar çok insanın bu tehlikeli yolculuğa çıkması engellenmeli

Frontex Direktörü Leijtens, "STK'lerin devlet kurtarma ekiplerinin yardımseverliği konusunda şüpheleri olduğu ve STK'lere ait kurtarma gemilerinin yetkililer tarafından alıkonulduğu"na ilişkin soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Elbette her gemi kurtarma yapabilir. Sadece devlet gemileri değil. Ancak yetkililerin kaosa düzen getirmek istemesini anlayabiliyorum. Geçen hafta burada bir STK tekneleri olduğunu ve yardım etmek istediklerini iletti. Prensip olarak iyi. Ancak böyle bir operasyonun koordinasyona ihtiyacı var. Bu yüzden botları gönderen ve herkesin aynı bota binmemesini sağlayan kurtarma merkezleri var. Ben farklı bir stratejiyi savunmayı tercih ediyorum. Bu strateji bu kadar çok insanın bu tehlikeli yolculuğa çıkmasını engelleyelim. Daha fazla kurtarma kapasitesi yerine daha fazla önleme."

Geçmişte insan kaçakçılarının kişi başı 2000 dolar aldıklarını, bunun şimdilerde 500 dolara kadar düştüğünü savunan Leijtens, bu konuda siyasetin de desteğinin önemini vurgulayarak, "Sadece teknelerin gelmesini beklememeli. Gitmeleri konusunda daha fazlasını yapmalıyız. İnsanların kendi ülkelerinde iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmalı ve yaşam koşullarına daha fazla yatırım yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Frontex, tekne faciası yaşanmadan Yunanistan'a bilgi vermiş - Son Dakika


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