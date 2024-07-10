Futbol oynadıkları sırada vurmuşlar! İsrail\'in okul saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

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Gazze'yi kan gölüne çevirip 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail ordusu saldırılarına devam ederken, dün Han Yunus'tan kan donduran bir haber geldi.

30'A YAKIN KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 30'a yakın Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.

"İĞRENÇ BİR KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

FUTBOL OYNADIKLARI SIRADA VURMUŞLAR

İsrail'in bu saldırısı uluslararası kamuoyunda infiale neden olurken, bugün saldırıya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. 30'a yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının Filistinlilerin okul bahçesinde futbol oynadıkları sırada gerçekleştiği öğrenilirken, yaşanan panik anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.