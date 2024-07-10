Gazze'yi kan gölüne çevirip 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail ordusu saldırılarına devam ederken, dün Han Yunus'tan kan donduran bir haber geldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 30'a yakın Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in bu saldırısı uluslararası kamuoyunda infiale neden olurken, bugün saldırıya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. 30'a yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının Filistinlilerin okul bahçesinde futbol oynadıkları sırada gerçekleştiği öğrenilirken, yaşanan panik anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Futbol oynadıkları sırada vurmuşlar! İsrail'in okul saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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