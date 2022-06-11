Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti

11.06.2022 14:04

Bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giyen Wagner Love'nin ünlü cinsel film yıldızı Pamela Butt ile çekilen ilişki görüntüleri daha önce sızdırılmıştı. Pamela Butt, özel görüntülerinin internet üzerinden geniş kitlelere ulaştırılmasının yanlış olduğunu savundu.

Türkiye'de bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını terleten forvet oyuncusu Wagner Love'un geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan cinsel ilişki kasedi büyük yankı uyandırmıştı. Türk basınında geniş bir yer bulmayan bu olay, yıllar sonra görüntülerdeki Pamela Butt'un açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

DOLAŞIMA GİRMESİNE İSYAN ETTİ

Brezilya'da geniş bir kesim tarafından tanınan cinsel içerikli film yıldızı Pamela Butt, özel görüntülerinin internet üzerinden geniş kitlelere ulaştırılmasının yanlış olduğunu savundu.

Beşiktaşlı eski futbolcu Love'nin cinsel ilişki kasetinin sızdırılmasına görüntülerdeki ünlü kadın isyan etti

"ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ"

Pamela Butt, kamera önünde cinsel ilişkiye girdiği zaman yüklü paralar aldığını fakat bu durumun farklı olduğunu söyledi. İki Pamela olduğunu söyleyen ünlü isim, bu olayda özel hayatının kirletildiğini dile getirdi.

Beşiktaşlı eski futbolcu Love'nin cinsel ilişki kasetinin sızdırılmasına görüntülerdeki ünlü kadın isyan etti
YORUMLAR
500
11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısına damga Muleka'ya Beşiktaş kancası! Bonserivisi almak için kulübüyle görüşmeler başladı Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısına damga Muleka'ya Beşiktaş kancası! Bonserivisi almak için kulübüyle görüşmeler başladı

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Pamela, Cinsellik, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 14:19:34. #1.13#
SON DAKİKA: Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement