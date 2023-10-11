Füzelerin vurduğu Gazze'de iki evladını kaybeden annenin feryadı yeri göğü inletti: Çocuklarımı açken katlettiler

İsrail'in günlerdin bomba yağdırdığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde iki küçük çocuğunun şehit olduğunu öğrenen Filistinli annenin feryadı yürek dağladı.

ÇATIŞMA KORKUNÇ BOYUTA ULAŞTI

7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışması korkunç bir boyuta ulaştı. Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail ordusu kenti kocaman bir enkaza çevirirken; ekipler enkazın çokluğu nedeniyle insanlara yardım eli uzatamıyor. 5 günde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 950'yi bulurken kentte insanlık dramı yaşanıyor.

"ÇOCUKLARIM KARINLARINI AÇKEN KATLETTİLER"

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde iki küçük çocuğunun öldüğünü öğrenen Filistinli annenin feryadı duyanları kahretti. Hastane önünde kendini kaybeden acılı anne "Evladım ellerimin arasından kayıp gitti. Çocuklarım nerede, yalvarırım. Yetmedi mi, yetinemediniz mi ey dünya! Bu adaletsizlik yetmedi mi? Gariban insanlarız. Çocuklarımı karınlarını doyuramadan katledildiler. Allah'a yemin olsun ki karınları açken katledildiler" sözleriyle isyan etti.