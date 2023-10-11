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Füzelerin vurduğu Gazze'de iki evladını kaybeden annenin feryadı yeri göğü inletti: Çocuklarımı açken katlettiler - Son Dakika

Füzelerin vurduğu Gazze'de iki evladını kaybeden annenin feryadı yeri göğü inletti: Çocuklarımı açken katlettiler

Son Güncelleme: 11.10.2023 10:01

İsrail'in 5 gündür bomba yağdırdığı Gazze'de 2 çocuğunu kaybeden annenin hastane önündeki feryadı yürek parçaladı. Acıdan avazı çıktığı kadar bağırdığı görülen anne, ''Gariban insanlarız. Çocuklarım karınlarını doyuramadan katledildiler. Allah'a yemin olsun ki karınları açken katledildiler'' sözleri kahretti.

İsrail'in günlerdin bomba yağdırdığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde iki küçük çocuğunun şehit olduğunu öğrenen Filistinli annenin feryadı yürek dağladı.

ÇATIŞMA KORKUNÇ BOYUTA ULAŞTI

7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışması korkunç bir boyuta ulaştı. Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail ordusu kenti kocaman bir enkaza çevirirken; ekipler enkazın çokluğu nedeniyle insanlara yardım eli uzatamıyor. 5 günde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 950'yi bulurken kentte insanlık dramı yaşanıyor.

Füzelerin vurduğu Gazze'de iki evladını kaybeden annenin feryadı yeri göğü inletti: Çocuklarımı açken katlettiler

"ÇOCUKLARIM KARINLARINI AÇKEN KATLETTİLER"

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde iki küçük çocuğunun öldüğünü öğrenen Filistinli annenin feryadı duyanları kahretti. Hastane önünde kendini kaybeden acılı anne "Evladım ellerimin arasından kayıp gitti. Çocuklarım nerede, yalvarırım. Yetmedi mi, yetinemediniz mi ey dünya! Bu adaletsizlik yetmedi mi? Gariban insanlarız. Çocuklarımı karınlarını doyuramadan katledildiler. Allah'a yemin olsun ki karınları açken katledildiler" sözleriyle isyan etti.

Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Füzelerin vurduğu Gazze'de iki evladını kaybeden annenin feryadı yeri göğü inletti: Çocuklarımı açken katlettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Füzelerin vurduğu Gazze'de iki evladını kaybeden annenin feryadı yeri göğü inletti: Çocuklarımı açken katlettiler - Son Dakika
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