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Gazze enkaz yığınına döndü! Ekiplerin eli kolu bağlandı, can kaybı gittikçe artıyor - Son Dakika

Gazze enkaz yığınına döndü! Ekiplerin eli kolu bağlandı, can kaybı gittikçe artıyor

Son Güncelleme: 11.10.2023 07:38

Cumartesi günü başlayan Hamas-İsrail çatışması korkunç bir boyuta ulaştı. Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail ordusu kenti kocaman bir enkaza çevirirken; ekipler enkazın çokluğu nedeniyle insanlara yardım eli uzatılamıyor. 5 günde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 900'ü bulurken, İsrail'de ise 1200 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu cumartesi gününden beri aralıksız olarak Gazze'yi bombalıyor. Ordu sadece Furkan Mahallesi'nde onlarca savaş uçağıyla 200'den fazla hedefi vurdu. Gazze'de enkazın çokluğu nedeniyle ekiplerin yetersiz kaldığı ve enkaz altındaki insanlara müdahale edilemediği açıklandı. Öte yandan Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas'ın operasyonunda ise 1200 İsraillinin hayatını kaybetti.

Füzelerin vurduğu Gazze enkaz altında! Yetkililerin eli kolu bağlandı, can kaybı gittikçe artıyor

ENKAZLARA MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Gazze Şeridi'nden İsrail'e Aksa Tufanı saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana, kentin tüm noktaları İsrail savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalanmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu. Gazze'de birçok bölgede yoğun hava saldırıları sebebiyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi. Yoğun bombardıman ve yıkılan evlerin çokluğundan dolayı sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı ve ellerinde yeterli ekipmanın olmadığı ifade edilen açıklamada, yıkılan evlerin enkazına acil müdahale edilemediği için ölü sayısının artma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.

Füzelerin vurduğu Gazze enkaz altında! Yetkililerin eli kolu bağlandı, can kaybı gittikçe artıyor

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 950 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Füzelerin vurduğu Gazze enkaz altında! Yetkililerin eli kolu bağlandı, can kaybı gittikçe artıyor

GAZZE TAM ABLUKA ALTINA ALINDI

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi. Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu. Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" ifadesini kullanmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

Füzelerin vurduğu Gazze enkaz altında! Yetkililerin eli kolu bağlandı, can kaybı gittikçe artıyor

HAMAS AŞKELON'U VURDU

Hamas da abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in Askalan (Aşkelon) şehrine çok sayıda roket fırlattı. Atılan roketler nedeniyle Askalan'da saldırı sirenleri çaldı. Filistinli grupların Gazze'den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrail'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edildi. Birkaç roketin isabet ettiği açık arazide yangın çıktığı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü. Şehir merkezinde ise yola düşen roket nedeniyle çevredeki evlerde maddi hasar oluştu. Roket saldırıları nedeniyle şehir merkezindeki yolların boş olduğu dikkati çekti.

Füzelerin vurduğu Gazze enkaz altında! Yetkililerin eli kolu bağlandı, can kaybı gittikçe artıyor
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Son Dakika Dünya Gazze enkaz yığınına döndü! Ekiplerin eli kolu bağlandı, can kaybı gittikçe artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze enkaz yığınına döndü! Ekiplerin eli kolu bağlandı, can kaybı gittikçe artıyor - Son Dakika
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