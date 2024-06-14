G 7 zirvesinde alınan kararlar Putin'i kızdırdı: Cezasız kalmayacak - Son Dakika
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G 7 zirvesinde alınan kararlar Putin'i kızdırdı: Cezasız kalmayacak

G 7 zirvesinde alınan kararlar Putin\'i kızdırdı: Cezasız kalmayacak

Rusya Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin dondurulan Rus varlıklarının faizini kullanarak Ukrayna'ya kredi sağlama planlarını hırsızlık olarak nitelendirdi. Putin, bu durumun herhangi bir ülkenin, şirketin veya egemen fonun varlıklarının ve rezervlerinin hem yasal hem de ekonomik anlamda güvende olmadığını gösterdiğini belirtti. Putin'in açıklamaları, G7 liderlerinin, dondurulan Rus varlıklarının faizini kullanarak Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlamasından sonra geldi.

14.06.2024 14:54
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Başkan Vladimir Putin, Batılı ülkelerin, yurt dışında dondurulan Rus varlıklarının faizini kullanarak Ukrayna'ya kredi sağlama planlarının hırsızlık olduğunu ve cezasız kalmayacağını söyledi.

Putin, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda, Batı'nın Moskova'ya karşı tutumunun, herhangi bir ülkenin benzer bir Batı varlık dondurmasına kurban gidebileceğini gösterdiğini belirtti.

"Her türlü hileye rağmen, hırsızlık hırsızlık olarak kalacaktır. Ve cezasız kalmayacaktır," dedi Putin.

"Şimdi, tüm ülkelere, şirketlere ve egemen fonlara, varlıklarının ve rezervlerinin hem yasal hem de ekonomik anlamda güvende olmadıkları açıktır. Herhangi biri, ABD ve Batı tarafından kamulaştırma sırasına girebilir."

Putin, bu açıklamaları, Yediler Grubu (G7) büyük demokrasilerin liderlerinin, Rusya'nın 2022'de on binlerce askeri Ukrayna'ya göndermesinin ardından dondurulan Rus egemen varlıklarının faizini kullanarak Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlama konusunda anlaşmaya varmalarından bir gün sonra yaptı. Rusya bu harekatı özel bir askeri operasyon olarak nitelendirmişti.

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya G 7 zirvesinde alınan kararlar Putin'i kızdırdı: Cezasız kalmayacak - Son Dakika

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