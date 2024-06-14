G 7 zirvesinde alınan kararlar Putin\'i kızdırdı: Cezasız kalmayacak

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Başkan Vladimir Putin, Batılı ülkelerin, yurt dışında dondurulan Rus varlıklarının faizini kullanarak Ukrayna'ya kredi sağlama planlarının hırsızlık olduğunu ve cezasız kalmayacağını söyledi.

Putin, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda, Batı'nın Moskova'ya karşı tutumunun, herhangi bir ülkenin benzer bir Batı varlık dondurmasına kurban gidebileceğini gösterdiğini belirtti.

"Her türlü hileye rağmen, hırsızlık hırsızlık olarak kalacaktır. Ve cezasız kalmayacaktır," dedi Putin.

"Şimdi, tüm ülkelere, şirketlere ve egemen fonlara, varlıklarının ve rezervlerinin hem yasal hem de ekonomik anlamda güvende olmadıkları açıktır. Herhangi biri, ABD ve Batı tarafından kamulaştırma sırasına girebilir."

Putin, bu açıklamaları, Yediler Grubu (G7) büyük demokrasilerin liderlerinin, Rusya'nın 2022'de on binlerce askeri Ukrayna'ya göndermesinin ardından dondurulan Rus egemen varlıklarının faizini kullanarak Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlama konusunda anlaşmaya varmalarından bir gün sonra yaptı. Rusya bu harekatı özel bir askeri operasyon olarak nitelendirmişti.