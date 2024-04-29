G7 Ülkeleri, ilk büyük çevre görüşmeleri için toplandığı Torino'da büyük çapta gösteriler düzenlendi

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G7 ülkeleri, Aralık ayında BM'nin COP28 iklim zirvesinde kömür, petrol ve gaz kullanımından uzaklaşma taahhüdünde bulunulmasından bu yana gerçekleştirilen ilk büyük çevre görüşmeleri için Pazartesi günü İtalya'nın Torino şehrinde bir araya geldi.

Torino'daki bu önemli toplantı öncesinde, kuzey İtalya'da onlarca protestocu bir otoyolu kapatarak ve dünya liderlerinin resimlerini yakarak gösteri düzenledi. Göstericiler, G7 liderlerinin iklim taleplerini karşılamadıklarını ve iklim değişikliği konusunda gelecek nesilleri ihmal ettiklerini iddia etti.

G7'nin dönem başkanlığını yürüten Roma, Torino'daki toplantının geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28 ile bu yıl Kasım ayında Azerbaycan'da düzenlenecek olan bir sonraki konferans arasında stratejik bir bağlantı oluşturacağını belirtti. G7 Çevre Bakanları, aralarında Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD'nin de bulunduğu ülkelerden, 17. yüzyıldan kalma Venaria Sarayı'nda iki gün boyunca dört oturum halinde toplanacak.

İtalya'nın Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, toplantının amacının "COP28 tarafından belirlenen yönü pratik, gerçek ve somut hale getirmek" olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin etkilerine ve orman yangınlarına karşı hassas olan İtalya'nın, "biyoçeşitlilik, ekosistemler, ısınan denizler" konularını gündemin en üst sıralarına koyduğunu da ekledi.

Climate Analytics Policy Institute'un raporuna göre, G7 üyelerinden hiçbiri 2030 yılı için belirlenen emisyon azaltma hedeflerine ulaşma yolunda değil.

Görüşmelere Dubai ve Azerbaycan delegasyonlarının yanı sıra, bu yıl G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya'dan temsilciler de katılacak.