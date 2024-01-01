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Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde - Son Dakika
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Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde

Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde 250 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü dünya basınında geniş yer buldu. İngiltere merkezli The New Arab, "On binlerce Türk, İsrail'in Gazze'deki cinayetini ve yakın zamanda Türk askerlerine yönelik saldırıyı protesto etti." ifadelerini kullanırken, etkinlikten fotoğraflar paylaşan Al Jazeera ise mitingdeki kalabalığa dikkat çekti.

01.01.2024 - 18:47,  Güncelleme: 18:54
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Galata Köprüsü'nde 250 bin kişinin katıldığı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü dünya basınında yankılandı. İngiltere merkezli The New Arab haberinde, "On binlerce Türk, İsrail'in Gazze'deki cinayetini ve yakın zamanda Türk askerlerine yönelik saldırıyı protesto etti." ifadelerine yer verirken, etkinlikten fotoğraflar paylaşan Al Jazeera ise mitingdeki kalabalığa dikkat çekti.

Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünya basınının gündeminde

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE TARİHİ YÜRÜYÜŞ

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği düzenlendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan katılımcılar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimiz ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Yürüyüşe 250 bin kişi katıldı.

Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünya basınının gündeminde

DÜNYA BASINI YÜRÜYÜŞE GENİŞ YER VERDİ

Tarihi yürüyüş dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere merkezli The New Arab, "On binlerce Türk, İsrail'in Gazze'deki cinayetini ve yakın zamanda Türk askerlerine yönelik saldırıyı protesto etti." diye yazdı. Haberde, "Türk ve Filistin bayraklarını sallayan protestocular, sloganlar atarak Boğaziçi'ndeki Galata Köprüsü'ne yürüdü." ifadelerine yer verildi. PKK terör örgütünün Türk askerlerine yönelik hain saldırılarına tepki gösterilen mitingde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da dikkat çekildiği kaydedildi.

Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünya basınının gündeminde

Middle East Monitor, İstanbul'daki tarihi yürüyüşte Kuzey Irak'ta şehit olan Türk askerlerinin anıldığını ve Filistinlilere destek verildiğini yazdı. Ayasofya, Eminönü, Sultanahmet ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazından sonra kalabalığın buluştuğu belirtildi. Haberde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 Türk askeri ve Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenler için dualar edildiğine yer verildi.

Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünya basınının gündeminde

KALABALIĞA DİKKAT ÇEKTİLER

Katar merkezli Al Jazeera ise, haberinde mitingden fotoğraflara yer vererek, kalabalığa dikkat çekti. The Times of Israel, İstanbul'da on binlerce kişinin Gazze'ye saldırılar nedeniyle İsrail'i protesto ettiğini yazdı. Protestocuların, ellerinde bayraklarla "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attığı bilgisi paylaşıldı.

Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünya basınının gündeminde
Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünya basınının gündeminde
Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünya basınının gündeminde
Galata Köprüsü\'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
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Son Dakika Dünya Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde - Son Dakika


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