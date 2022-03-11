Galatasaray, Barcelona'dan tur umuduyla dönüyor: 0-0 - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona'yla Nou Camp'ta golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Perşembe günü İstanbul'da Nef Stadı'nda oynanacak.

Halen Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, kupanın favorileri arasında gösterilen Barcelona karşısında maça Pena - Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed 11'iyle çıktı.

Barcelona ise Ter Stegen - Dest, Araujo, Garcia, Alba, Nico Gonzalez, Frenkie De Jong, Pedri, Traore, Ferran Torres, Depay 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Galatasaray karşılaşma boyu çok iyi savunma yaptı. Sarı Kırmızılılarda kaleci Pena ile defansın ortasında görev yapan Marcao ve Nelsson mükemmel bir performans sergiledi.

27. dakikada Barcelona gole çok yaklaştı. Depay'ın serbest vuruşunu kaleci Pena güzel bir kurtarışla çıkardı.

36. dakikada ise gole yaklaşan takım Galatasaray oldu. Kerem'in vuruşunda top savunmaya çarpıttı ve kornere gitti.

41. dakika ise Barcelona yine Depay'la pozisyona girdi. Hollandalı golcünün şutunu kaleci Pena güzel bir kurtarışla kornere çeldi ve ilk yarı berabere bitti.

Barcelona'da devre arasında üç değişiklik

Barcelona ikinci yarıya üç değişikle başladı. Araujo, Nico ve Ferran Torres'in yerine Pique, Busquets ve Dembele oyuna dahil oldu. Daha sonra da Depay, yerini Aubameyang'a bıraktı.

Galatasaray'da ise ikinci yarıda Gomis ve Emre Kılınç, Babel ile Mohamed'in; Cicaldau da Feghouli'nin yerine oyuna girdi.

Barcelona, 57. dakikada gole çok yaklaştı. Busquets'in kafa vuruşunda kaleci Pena gole izin vermedi. 75. dakikada da De Jong'un vuruşunda top direkten döndü.

Galatasaray'ın 78. dakikada Gomis'in ayağından bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti, Galatasaray bu sonuçla tur için avantaj sağlamış oldu.

Diğer sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda diğer karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Porto (Portekiz) - Lyon (Fransa): 0-1

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Sevilla (İspanya) - West Ham (İngiltere): 1-0

Glasgow Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa): 2-0

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-2

Almanya'nın kupadaki temsilcilerinden Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova ise FIFA ile UEFA'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararı nedeniyle turnuvadan elenmişti.

Leipzig böylece UEFA Avrupa Ligi'nde maç yapmadan çeyrek finale kalmış oldu.