Çıplak kadın olarak biliniyor ancak bir yere asla çıplak gitmiyor - Son Dakika
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Çıplak kadın olarak biliniyor ancak bir yere asla çıplak gitmiyor

25.11.2022 11:41

Galler'de yaşayan sanatçı Lucy Muse, genelde çıplak gezmesiyle tanınıyor. Ancak Lucy Muse sadece alışveriş yapmaya asla çıplak gitmeyeceğini dile getiriyor. Genç kadın, alışverişe neden çıplak gitmediği hakkında ise herhangi bir bilgi vermemesiyle durumu daha da ilgi çekici hale getiriyor.

Galler'in Cardiff kentinde yaşayan sanatçı Lucy Muse, kıyafet giymenin insana özgü bir şey olmadığını iddia ederek, kıyafetsiz dolaşmayı tercih ediyor. Gününün büyük bir bölümünü çıplak olarak geçiren kadın, bu hareketiyle büyük şaşkınlık yaratıyor.

Çıplak kadın olarak biliniyor ancak bir yere asla çıplak gitmiyor

SOĞUK HAVALARDA BİLE ÇIPLAK KALABİLİYOR

Lucy Muse, soğuk havalarda bile çıplak kalması nedeniyle etrafındaki herkesi şaşırtıyor. Ancak genç kadın, çıplak kalmanın artık yaşam biçimi hale geldiğini dile getiriyor. Lucy Muse'nin yaşamında ise sadece bir istisna var.

Çıplak kadın olarak biliniyor ancak bir yere asla çıplak gitmiyor

ALIŞVERİŞE ASLA ÇIPLAK GİTMİYOR

Genç kadın, alışveriş yaparken asla çıplak olmuyor. Alışverişe gittiğinde üzerine kesinlikle bir şeyler giyen Lucy Muse, bu hareketinin nedenini açıklamayarak, olayı daha da ilginç hale getiriyor.

Çıplak kadın olarak biliniyor ancak bir yere asla çıplak gitmiyor
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Galler, Dünya, Son Dakika

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