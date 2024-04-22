Prenses Kate Middleton, Prens Louis'in doğum gününü gece yarısı kutlayacak - Son Dakika
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Dünya

Prenses Kate Middleton, Prens Louis'in doğum gününü gece yarısı kutlayacak

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Galler Prensesi Kate Middleton, bugün doğum günü olan Prens Louis için gece yarısı bir geleneksel duygusal bir doğum günü kutlaması gerçekleştirecek. Kate, daha önce çocuklarının doğum günlerini gece yarısı kutlamak için geç saatlere kadar ayakta kaldığını ve onlar için pasta yaptığını açıklamıştı. Ancak, Kraliyet ailesi tarafından yayınlanacak fotoğrafın skandal nedeniyle incelemeye tabi tutulacağı belirtiliyor.

22.04.2024 14:18  Güncelleme: 14:24
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Galler Prensesi Kate Middleton, bugün doğum günü olan Prens Louis için gece yarısı bir geleneksel duygusal bir doğum günü kutlaması gerçekleştirecek.

Wales ailesinin en genç üyesi olan Louis, yarın (23 Nisan) altıncı yaş gününü kutlayacak. 42 yaşındaki Kate, daha önce çocuklarının doğum günlerini gece yarısı kutlamak için geç saatlere kadar ayakta kaldığını ve onlar için pasta yaptığını açıklamıştı.

2019'da Prens William ile birlikte BBC programı "A Berry Royal Christmas with Mary Berry"de yer alırken, "Pasta yapmayı seviyorum" ifadesini kullandı."Gece yarısına kadar uyanık kalmak ve yüksek miktarda pasta hamuru ve krema ile uğraşmak bir gelenek haline geldi. Çok fazla yapıyorum ama bunu yapmayı çok seviyorum," diye açıklamıştı.

Bu durum Kate için de gergin bir zaman olabilir çünkü Kraliyet ailesi genellikle çocuklarının doğum günlerini kutlamak için yeni bir portre yayınlamaktadır.

Ancak, Kensington Sarayı'nın Anneler Günü'nü kutlamak için Kate ve üç çocuğunun manipüle edilmiş bir fotoğrafını yayınlamasının ardından ortaya çıkan skandal nedeniyle, Louis'in yayınlanacak fotoğrafı kaçınılmaz olarak incelemeye tabi tutulacaktır.

Kate genellikle çocuklarının yayınlanan fotoğraflarını kendisi çekse de, bu geleneği daha fazla skandalı önlemek amacıyla bozabilir. Fotoğraf, büyük fotoğraf ajansları tarafından geri çekildikten sonra, Kate, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi, zaman zaman düzenleme yaparım. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının kafa karışıklığına neden olduğu için özür dilerim," demişti.

Fotoğraftan kaynaklanan skandalın ardından, Kate'in yerine dair spekülasyonlar başladı. Saray, Kate'in planlanmış bir karın ameliyatı geçirdiğini ve Paskalya'dan sonra görevlerine ara vereceğini açıklasa da, geçen ay kanser teşhisi konduğunu açıkladı. Bu durumu, tamamen iyileşme umudunu dile getirdiği ve "önleyici" kemoterapi tedavisi görmek üzere daha fazla izin alacağını belirttiği duygusal bir video aracılığıyla duyurdu.

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Son Dakika Dünya Prenses Kate Middleton, Prens Louis'in doğum gününü gece yarısı kutlayacak - Son Dakika

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