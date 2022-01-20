Üye Girişi
Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti

20.01.2022 06:21
Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Gaspard Ulliel, Fransa'nın Savoie bölgesinde kayak yaparken geçirdiği kaza yüzünden 37 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Gaspard Ulliel, Fransa'nın Savoie bölgesinde kayak yaparken geçirdiği kaza yüzünden 37 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız oyuncu en son olarak Marvel'in yakın zamanda yayınlanacak olan televizyon dizisi Moon Knight'ta rol almıştı.

Fransa'nın tanınan oyuncularından olan Ulliel'in ailesi Çarşamba günü haber ajansı AFP'ye yaptıkları açıklamada Alpler'deki bir kaza sonucu ünlü aktörün hayatını kaybettiğini aktardı.

Ulliel, Alt Tarafı Dünyanın Sonu ve Fransız moda devinin hayatını anlatan Saint Laurent filmlerinde rol almıştı.

Oyuncunun kayak yaparken bir başka kişiyle çarpışması sonucu ciddi bir beyin travması geçirdiği ve hava yoluyla Grenoble'daki bir hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Ulliel, kazanın ertesi günü hayatını kaybetti.

Kazaya karışan diğer kişinin hastaneye kaldırılmadığı ve soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

Fragmanı daha bu hafta yayımlanan Moon Knight dizisinde Ulliel, Midnight Man karakterini canlandırıyordu.

Fransa Maliye Bakanı, "Fransız sineması büyük bir yeteneğini, cazibesini ve enerjisini yitirdi" tweetini attı.

Hannibal ile dünya çapında tanındı

Ulliel aynı zamanda model olarak da kariyerine devam ediyordu.

2010 yılında Bleu de Chanel parfümünün yüzü olarak Martin Scorsese'in yönettiği bir reklam filminde yer almıştı.

1984 yılında Paris'te doğan Ulliel, 11 yaşından beri oyunculuk yapıyordu.

2007 yılında Hannibal Doğuyor filminde Hannibal'ın gençliğini canlandırdığı rolüyle dünya çapında ün kazanmıştı.

Fransa'nın en prestijli sinema ödülü olan Cesar'da en iyi erkek oyuncu ödülünü 2017 yılında Alt Tarafı Dünyanın Sonu filmiyle elde etmişti.

Ulliel, çocukken bir köpek tarafından ısırılmış, bir röportajında bu saldırıdan ötürü yüzünde oluşan yaranın gamze gibi algılanmasının kariyerinde yardımcı olduğunu söylemişti.

Ulliel'in sevgilisi Gaëlle Piétri ve oğulları da kayak tatilinde ünlü oyuncu ile beraberdi.

Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti
YORUMLAR
500

Hannibal Lecter, Marvel, Fransa, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar! Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!         
23:13
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
00:59 "Sana gazetecilik öğretiyorum" çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma
00:46 Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu
00:38 Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü
00:19 Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor
00:02 5 çocuğu ile birlikte yaşayan kadın evinde vurulmuş halde bulundu
23:47 Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm için gerekli hazırlıkları yapıyoruz
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
22:53 CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
22:39 İrfan Can Kahveci: Her şey yalan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 06:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement