Gazeteci Halis Mutlu: Filistin Toprakları İçin Mücadele Etmemiz Gerekiyor - Son Dakika
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Dünya

Gazeteci Halis Mutlu: Filistin Toprakları İçin Mücadele Etmemiz Gerekiyor

Gazeteci Halis Mutlu: Filistin Toprakları İçin Mücadele Etmemiz Gerekiyor

Gazeteci ve yazar Halis Mutlu, Haberler.com Youtube stüdyosunda Altı Yedi programına konuk oldu. Filistin ve işgal altındaki topraklar hakkında sert açıklamalarda bulunan Mutlu, geçmişte verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesine atıfta bulundu ve Filistin toprakları için de aynı kararlılığın gösterilmesi gerektiğini belirtti.

31.08.2024 16:20
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Gazeteci ve yazar Halis Mutlu, Haberler.com Youtube stüdyosunda, Dr. Alihan Limoncuoğlu ve Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer'in sunduğu AltıYedi programına konuk oldu. Programda Filistin ve işgal altındaki topraklar hakkında sert açıklamalarda bulunan Mutlu, "Bizden alınan topraklarda bize sunulan küçücük bir kara parçasına biz niye razı olalım ki?" ifadeleriyle dikkat çekti.

Gazeteci Halis Mutlu: Gazze'de çıkan yangın yarın kapımıza dayanabilir

"KUVAYI MİLLİYE DÖNEMİNDE NASIL MÜCADELE ETTİYSEK BUGÜN DE ETMELİYİZ"

Mutlu, geçmişte verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesine atıfta bulunarak, "Kuvayımilliye döneminde Edirne'nin, Erzurum'un ve Gaziantep'in kurtuluşu için mücadele ettik. O zaman da 'İşgal edilmiş zaten buralar, ne gereği var' diyebilirdik ama demedik, savaştık ve kazandık. Aynı kararlılığı Filistin toprakları için de göstermeliyiz" dedi. Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarma sürecini örnek gösteren Mutlu, "Azerbaycan da aynı mantıkla, '30 yıl geçti, gerek yok' diyebilirdi ama demedi, mücadele etti ve kazandı" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Halis Mutlu: Gazze'de çıkan yangın yarın kapımıza dayanabilir

"ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA BAKACAKSAK, NEDEN BİZ SUSALIM?"

Uluslararası hukuka ve mevcut duruma da değinen Mutlu, "Eğer uluslararası hukuk bağlamında bakılacaksa, Gazze'nin, Batı Şeria'nın ve Kudüs'ün doğusunun işgal altında olduğu söylenir. Ancak Amerika ve İsrail gibi ülkeler, uluslararası hukuku hiçe sayarak kendi çıkarlarını koruyor. Öyleyse biz de neden susalım, mücadelemizi yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Gazeteci Halis Mutlu: Gazze'de çıkan yangın yarın kapımıza dayanabilir

"HATAY'I GERİ ALDIK, FİLİSTİN İÇİN NEDEN AYNI MÜCADELEYİ VERMEYELİM?"

Mutlu, Filistin'in önemine dikkat çekerken, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını örnek gösterdi: "Hatay bize 1939'da katıldı. Eğer o tarihte katılmasaydı, biz Hatay'a 'Bana ne' mi diyecektik? Hayır, orayı almanın mücadelesini verecektik. Aynı mücadeleyi neden Filistin toprakları için yapmıyoruz?" diyerek Türkiye'nin Filistin'e olan desteğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Gazeteci Halis Mutlu: Gazze'de çıkan yangın yarın kapımıza dayanabilir

"GAZZE'DE ÇIKAN YANGIN YARIN KAPIMIZA DAYANABİLİR"

Son olarak, mevcut duruma duyarsız kalmanın tehlikelerine vurgu yapan Mutlu, "Biz sadece 814 bin kilometrelik bir alana sıkışıp kalırsak, bu sıkışmışlığımız yarın Gazze'de çıkan yangının Gaziantep'e sıçramasına neden olur. Mücadele etmezsek, yarın bu ateş bizim kapımıza da dayanacak" diyerek uyarıda bulundu.

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Son Dakika Dünya Gazeteci Halis Mutlu: Filistin Toprakları İçin Mücadele Etmemiz Gerekiyor - Son Dakika

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