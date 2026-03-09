Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı - Son Dakika
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep\'te düşürülen füze öncesi ABD\'nin uyarısı kafa karıştırdı
09.03.2026 15:57
Gaziantep\'te düşürülen füze öncesi ABD\'nin uyarısı kafa karıştırdı
Milli Savunma Bakanlığı, İran tarafından atılan füzenin imha edildiğini açıkladı. Olaydan hemen önce ABD'nin güvenlik endişeleri nedeniyle, Adana konsolosluğundaki gereksiz personel ve ailelerin Türkiye'nin güneyindeki Adana konsolosluğunu tahliye etmelerini emretmesi dikkat çekti.

ABD İsrail ve İran hattında savaş 10'uncu gününe girdi. Karşılıklı saldırıların devam ettiği savaşta İsrail ve ABD, İran'ın İsfahan kentindeki radyasyon tesisini vurdu. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO hava savunma unsurları tarafından imha edildi; füzenin bazı parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü, olayda can kaybı yaşanmadı.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

İletişim Başkanlığı'ndan "Uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz" açıklaması yapılırken füze düşürülmeden önce ABD'nin yaptığı uyarı dikkatlerden kaçmadı.

"ADANA KONSOLOSLUĞUNU TAHLİYE EDİN"

ABD, İran çatışmasıyla ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle, Adana konsolosluğundaki gereksiz personel ve ailelerin Türkiye'nin güneyindeki Adana konsolosluğunu tahliye etmelerini emretti.

TÜRKİYE İÇİN 2. SEVİYE SEYEHAT UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Türkiye için 2. seviye seyahat uyarısını sürdürdüğünü açıkladı. Önümüzdeki günlerde zorunlu olmayan konsolosluk çalışanları ile İncirlik Üssü'nde görev yapan bazı personel ve ailelerinin tahliyesine başlanabileceği iddia edildi, ancak resmi duyuru yapılmadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User Apple User:
    İran kasıtlı olarak Türkiye’ye saldırmaz mantıklı değil ABD İsrail ile savaşırken birde Türkiye’yi kendine düşman etmez başka bir şey var hayırlısı olsun hakkımızda 2 0 Yanıtla
  • Kadir Ari Kadir Ari:
    hedef incirlikmiş demekki bu durumda.rabbim vatanımızı korusun 0 2 Yanıtla
  • Turğut Ağuş Turğut Ağuş:
    ABD nin oyunları şükür devletimiz akli Salim eski devlet gibi değil ne yapması gerektiğini biliyor umarım tuzağa düşmez devletimiz 1 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Amerikanın füze atılacağından nasıl haberi oluyorda vatandaşlarının o bölgeyi terk etmesini istiyor Türk vatandaşları ne olacak bu füze bir yere isabet etse 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
