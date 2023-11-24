Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı! İşte saat saat bugün yaşanacaklar
İsrail ile Hamas arasında 4 gün sürecek geçici ateşkes saat 08.00 itibarıyla başlarken anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İsrailli 13 kadın ve çocuktan oluşan ilk rehine grubu Türkiye saatiyle 17.00'de serbest bırakılacak ve günün ilerleyen saatlerinde Mısır'dan Gazze'ye insani yardımın ulaşması bekleniyor. İşte geçici ateşkes sürecinde bugün yaşanacaklar.
24.11.2023 - 08:38,
Güncelleme: 08:52
Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katletti. Kan gölüne dönen bölgeden beklenen haber ise bugün geldi.
GAZZE'DE GEÇİCİ ATEŞKES BAŞLADI
İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşması kapsamındaki 4 günlük insani ara yerel saatle 07.00 (TSİ 08.00) itibari ile başladı.
İŞTE SAAT SAAT BUGÜN YAŞANACAKLAR
Dünya 4 gün sürecek geçici ateşkesle ilgili yaşanacaklara odaklanırken, anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İşte saat saat bugün yaşanacaklar;
- İsrail ve Filistin arasında varılan anlaşma kapsamında İsrailli esirlerden oluşan ilk grup - 13 kadın ve çocuk - yerel saatle 16.00'da (TSİ 17:00) serbest bırakılacak.
- Rehinelere Refah sınır kapısına kadar Kızıl Haç eşlik edecek. Kimlik tespit süreci sonrası rehineler İsrail ordusuna teslim edecek.
- Rehineler fiziksel ve psikolojik bakım için Tel Aviv'deki hastanelere götürülecek.
- Takasın ilk gününde İsrail'den 39 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Filistinliler Damon ve Megiddo hapishanelerinden Batı Şeria'daki Ofer hapishanesine, oradan da sınır kapısına götürülerek ailelerine teslim edilecekler.
- Günün ilerleyen saatlerinde Mısır'dan Gazze'ye insani yardımın ulaşması bekleniyor. Hamas, Gazze'ye her gün 200 yardım kamyonu gireceğini belirtiyor.