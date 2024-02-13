İsrail saldırılarında anne ve babalarını kaybeden kardeşler, yetim kardeşlerine bakıyor - Son Dakika
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Dünya

İsrail saldırılarında anne ve babalarını kaybeden kardeşler, yetim kardeşlerine bakıyor

İsrail saldırılarında anne ve babalarını kaybeden kardeşler, yetim kardeşlerine bakıyor

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılarda anne ve babalarını kaybeden 14 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, kendileri gibi yetim olan yedi kardeşlerini Rafah'a ulaştırdı. Nagham ve Mohammad, 15 ve 14 yaşlarında, ebeveynlerinin yokluğunda ailenin reisi gibi davranıyorlar. Altı aylık bebek kardeşleri Toleen'i de yanlarına alarak, bir çadırda yaşamlarını idame ettiriyorlar. Fakat, İsrail'in yaptığı saldırılardan dolayı korku için yaşama devam ediyor.

13.02.2024 13:16
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İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılarda anne ve babalarını kaybeden 14 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, kendileri gibi yetim olan yedi kardeşlerini Rafah'a ulaştırdı. İki kardeş yetim kardeşlerine hem annelik hem babalık yapıyor. Nagham ve Mohammad, 15 ve 14 yaşlarında, ebeveynlerinin yokluğunda ailenin reisi gibi davranıyorlar. Altı aylık bebek kardeşleri Toleen'i de yanlarına alarak, bir çadırda yaşamlarını idame ettiriyorlar. Fakat, İsrail'in yaptığı saldırılardan dolayı korku için yaşama devam ediyor.

Son dört ay içinde, çocuklar hem annelerini hem de babalarını kaybetti. Bu acı verici kayıpların ardından, küçük kardeşleriyle birlikte güneye kaçmak zorunda kaldılar. Evsiz kalan ve her gün yaşamlarını bir araya getirmeye çalışan bu gençler, zorlu bir mücadelenin içine girdi.

Mohammad, elindeki bebeği sakinleştirirken yaşadıkları trajediyi anlatıyor. Annelerinin ölümü, onları derinden etkiledi ve yaşamlarında derin bir boşluk bıraktı. Nagham ise, her gün kardeşlerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenirken içsel bir mücadele veriyor. Aynı zamanda, gelecekleriyle ilgili korkuları ve belirsizliklerle başa çıkmaya çalışıyor.

İsrail'in artan saldırıları ve kara saldırısı tehditleri altında yaşayan bu gençler, savaşın bir an önce sona ermesini umut ediyor. Ancak, geleceklerinin ne olacağı konusunda büyük belirsizliklerle karşı karşıya olduklarının farkındalar. Her gün hayatta kalmak ve kardeşlerine bakmak için mücadele ederken, geçmişlerini özlemle hatırlıyorlar ve geleceklerini korkuyla düşünüyorlar.

Gazze'de anne ve babalarını kaybeden 14 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, yetim kalan yedi kardeşine hem annelik hem babalık yapıyor
Gazze'de anne ve babalarını kaybeden 14 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, yetim kalan yedi kardeşine hem annelik hem babalık yapıyor
Gazze'de anne ve babalarını kaybeden 14 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, yetim kalan yedi kardeşine hem annelik hem babalık yapıyor
Gazze'de anne ve babalarını kaybeden 14 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, yetim kalan yedi kardeşine hem annelik hem babalık yapıyor
Gazze'de anne ve babalarını kaybeden 14 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, yetim kalan yedi kardeşine hem annelik hem babalık yapıyor
Gazze'de anne ve babalarını kaybeden 14 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, yetim kalan yedi kardeşine hem annelik hem babalık yapıyor

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Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail saldırılarında anne ve babalarını kaybeden kardeşler, yetim kardeşlerine bakıyor - Son Dakika


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