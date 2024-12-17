Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kritik gece: Atılacak adımlar belirleyici olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kritik gece: Atılacak adımlar belirleyici olabilir

Geniş Video İzle

Mısır'da devam eden Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri hakkında Mısırlı kaynaklar, 'Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürüyor, bu gece atılacak adımlar için belirleyici olabilir' dedi.

17.12.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısırlı kaynaklar, Mısır'da devam eden Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleriyle ilgili, "Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürüyor, bu gece atılacak adımlar için belirleyici olabilir" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 438 gündür devam ederken, ateşkes için diplomatik çabalar devam ediyor. Adı açıklanmayan Mısırlı kaynaklar, başkent Kahire'de ateşkes anlaşması için bir toplantı yapıldığını belirterek, toplantıda ele alınan en önemli noktanın Hamas'ın hemen varılacak bir anlaşmanın daha sonra kapsamlı bir anlaşmaya yol açacağına dair garanti talebi olduğunu ifade etti.

"BU GECE ATILACAK ADIMLAR BELİRLEYİCİ OLABİLİR"

Anlaşma üzerinden ilerleme kaydedildiğin ifade eden kaynaklar, "Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürüyor, bu gece atılacak adımlar için belirleyici olabilir" dedi.

Gazze\'de ateşkes görüşmelerinde kritik gece: Atılacak adımlar belirleyici olabilir

Politika, İsrail, Mısır, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kritik gece: Atılacak adımlar belirleyici olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Ne ateşkesi? kiminle ? kim kaldı? Gazze diye bir yer yok bunu daha anlmadınızmı. Gazze’yi bitirdiler sıra Suriye’de. siz uyumaya ve Hamas ve Hizbullah terörüstlerine inanmaya devam edin. 1 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Her zamanki senaryo 3 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Niye şimdi. 2 neden 1 golan tepesi. 2. ukrayna. Anlaşma yürüyor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:02:02. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kritik gece: Atılacak adımlar belirleyici olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.