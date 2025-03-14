Hamas, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması yönünde arabuluculardan bir teklif aldıklarını ve buna yanıt verdiklerini açıkladı. Hamas, anlaşmaya göre 1 ABD'li rehine ile 4 rehine cenazesinin teslim edileceğini duyurdu.
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14.03.2025 14:05:13. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor - Son Dakika
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