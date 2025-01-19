İsrail-Hamas hattında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar bugün TSİ 12.15'te başlayan ateşkes ile son buldu.
Gazze Belediyesi, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının sağlanmasının hemen ardından yol açma çalışmalarına başladı. Belediyeye ait iş makineleri, Seraya bölgesinde otoyolda biriken molozları kaldırarak yolları temizledi.
Öte yandan, onlarca iş makinesinin şehrin girişinde kuyruk oluşturduğu Gazze'de araçlardan birinde dalgalanan Türk bayrağı ise dikkatleri çekti.
Son Dakika › Dünya › Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi - Son Dakika
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