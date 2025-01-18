Gazze\'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu

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İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasının ardından Katar'dan ateşkesin başlayacağı saate ilişkin açıklama geldi.

İSRAİL ATEŞKESİ RESMEN ONAYLADI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı duyuruldu. Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi. Anlaşma, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandıktan sonra bakanlar kurulu toplantısında da görüşüldü. 24 bakanın lehte, 8 bakanın aleyhte oy kullanmasıyla onaylanan anlaşma, ateşkes için nihai onay anlamına geliyor.

KATAR ATEŞKESİN BAŞLAMA SAATİNİ DUYURDU

Ateşkes onayının da gelmesiyle Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ateşkesin yürürlüğe gireceği saate ilişkin bilgi verdi. Macid el-Ensari, ateşkesin yerel saatle 08.30'da (TSİ 09.30) başlayacağını belirtti.

BÖLGEDEKİLERE "DİKKATLİ OLUN" UYARISI

El-Ensari paylaşımında "Anlaşmanın tarafları ve arabulucular arasında varılan mutabakata göre Gazze Şeridi'nde ateşkes, Gazze yerel saatine göre 19 Ocak Pazar günü 08.30'da başlayacak. Bölgedekilere dikkatli olmalarını, azami dikkati göstermelerini ve resmi kaynaklardan gelecek talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

1737 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris ise anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı. Bu süreçte bazı esirlerin durumu, İsrailli esirlerin durumuna bağlı olarak netlik kazanacak.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 10 BİN 400 FİLİSTİNLİ BULUNUYOR

Faris, İsrail'in serbest bırakılacak bazı Filistinli esirleri sürgün etmekte ısrarcı olduğuna ve bu tutumunun özellikle lider konumundaki kişilerin ilk aşamada serbest bırakılmasını engellediğine dikkati çekti. Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumuna göre, İsrail hapishanelerinde 600'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 10 bin 400 Filistinli bulunuyor.

ATEŞKES SÜRECİ

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.