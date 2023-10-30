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Gazze'de genç doktor kalbi duran kişiyi hayata döndürmek için sedye üzerinde kalp masajı yaptı - Son Dakika

Gazze'de genç doktor kalbi duran kişiyi hayata döndürmek için sedye üzerinde kalp masajı yaptı

Son Güncelleme: 30.10.2023 12:21

İsrail saldırıları devam ederken, katiller ordusunun hedefindeki hastanelerden servis edilen bir görüntü yürekleri dağladı. Bombaların yağdığı esnada bir doktorun, kalbi duran kişiye sedye üzerinde kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çabaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 24 gündür bomba yağdırmaya devam ediyor.

HASTANEDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ SES GETİRDİ

Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'de İsrail ordusunun son dönemdeki hedefi olan hastanelerde çekilen bir görüntü ise büyük ses getirdi.

Gazze'de bir doktor kalbi duran kişiyi hayata döndürmek için böyle çabaladı

SEDYE ÜZERİNDE DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI

Bitmek bilmez saldırılara rağmen bölgede mücadeleye devam eden doktorlardan birinin, kalbi duran kişiye sedye üzerinde kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çabaladığı görüntüler yürekleri dağladı.

Gazze'de bir doktor kalbi duran kişiyi hayata döndürmek için böyle çabaladı

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de genç doktor kalbi duran kişiyi hayata döndürmek için sedye üzerinde kalp masajı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de genç doktor kalbi duran kişiyi hayata döndürmek için sedye üzerinde kalp masajı yaptı - Son Dakika
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