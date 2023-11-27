 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'de geçici ateşkesin 4. gününde Hamas, 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı - Son Dakika

Gazze'de geçici ateşkesin 4. gününde Hamas, 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı

Gazze'de geçici ateşkesin 4. gününde Hamas, 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı.

27.11.2023 - 23:00,  Güncelleme: 23:04
Abone Ol

İsrail ve Hamas arasında sağlanan çatışmalara insani ara ve rehine takasının 4'üncü gününde, Hamas, Gazze'de tuttuğu 11 İsrailli rehineyi daha serbest bırakarak Kızılhaç görevlilerine teslim etti.

TOPLAMDA 51 İSRAİLLİ SERBEST BIRAKILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.

33 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli esirin serbest bırakılacağını ifade etti. Ensari, serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 30'nun 18 yaş altı çocuk, 3'nün de kadın olduğunu kaydetti.

GAZZE'DE ATEŞKES 2 GÜN DAHA UZATILDI

Gazze Şeridi'nde 24 Kasım saat 07.00'de başlayan insani ara sona ermesine saatler kala uzatıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Katar'ın devam eden arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

HAMAS: KATAR VE MISIR'LA MUTABAKATA VARDIK

Hamas'tan da anlaşmayı doğrulayan açıklama geldi. Ateşkesin önceki ateşkesle aynı koşullar altında 2 gün daha uzatılması konusunda Katar ve Mısır'la mutabakata vardıklarını açıkladı.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Öte yandan mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

ATEŞKES SÜRESİNCE 186 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin başladığı 24 Kasım Cuma gününden bu yana taraflar arasında 4 kez esir takası gerçekleştirilirken toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu.

İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de geçici ateşkesin 4. gününde Hamas, 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı - Son Dakika


23:00
Gazze'de geçici ateşkesin 4. gününde Hamas, 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı Gazze'de geçici ateşkesin 4. gününde Hamas, 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı
22:49
Sanki Premier Lig! 6 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı Sanki Premier Lig! 6 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı
22:15
Meteoroloji'den 23 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor Meteoroloji'den 23 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor
21:57
Kararı saniyesinde iptal ettirdi! Ronaldo'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket Kararı saniyesinde iptal ettirdi! Ronaldo'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket
21:46
Özgürlüğüne kavuşan İsrailli esirden Hamas'a duygu dolu mektup: Kızım sizin sayenizde kendini kraliçe olarak gördü Özgürlüğüne kavuşan İsrailli esirden Hamas'a duygu dolu mektup: Kızım sizin sayenizde kendini kraliçe olarak gördü
21:32
Süper Lig maçını yöneten hakem sedyeyle oyundan çıktı Süper Lig maçını yöneten hakem sedyeyle oyundan çıktı
20:17
Tüm dünyanın şapka çıkardığı gole Vidal'den eleştiri Tüm dünyanın şapka çıkardığı gole Vidal'den eleştiri
19:35
İsrailli askeri analist Amir Bohbot: Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti İsrailli askeri analist Amir Bohbot: Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti

Son Dakika
23:00 Gazze'de geçici ateşkesin 4. gününde Hamas, 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı
22:49 Sanki Premier Lig! 6 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı
22:15 Meteoroloji'den 23 ile sarı kodlu uyarı: Şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor
21:57 Kararı saniyesinde iptal ettirdi! Ronaldo'dan Yılın Fair Play ödülüne aday olacak hareket
21:46 Özgürlüğüne kavuşan İsrailli esirden Hamas'a duygu dolu mektup: Kızım sizin sayenizde kendini kraliçe olarak gördü
21:32 Süper Lig maçını yöneten hakem sedyeyle oyundan çıktı
20:17 Tüm dünyanın şapka çıkardığı gole Vidal'den eleştiri
19:35 İsrailli askeri analist Amir Bohbot: Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti
19:16 Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı
19:03 F.Bahçe maçından örnekler veren G.Saray'dan ortalığı birbirine katacak açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2023 23:13:47. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de geçici ateşkesin 4. gününde Hamas, 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement