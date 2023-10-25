İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor! Can kaybı 6 bine ulaştı

İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalamayı sürdürürken, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 755 artarak 6 bin 546'ya yükseldi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti giderek artmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze'de sivilleri bombalamayı sürdürüyor.

"BUGÜN YAŞANAN OLAYLARIN SORUMLULUĞUNU İSRAİL TAŞIYOR"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bugün yaşanan olayların sorumluluğunu İsrail taşıyor ve İsrail işgal yönetiminin saldırgan uygulamalarını derinleştirmeye teşvik eden dünya ülkeleri de bu sorumluluğu paylaşıyor." dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuşan Arap ülkelerinden dışişleri bakanları, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması için harekete geçilmesini istedi.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

BM Güvenlik Konseyinde Filistin konusuna ilişkin düzenlenen oturumda, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Cezayir dışişleri bakanları konuşma yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Gazze Şeridi'ne yönelik kayıtsız ve şartsız derhal sürdürülebilir bir ateşkes olması gerektiğini" söyledi.

GAZZE'YE GELEN KONVOY SAYISI 4'E ÇIKTI

Filistin Kızılayı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden 8 tır insani yardım aldığını ve 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye gelen konvoy sayısının 4'e çıktığını duyurdu. Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Kızılayı'nın Refah Sınır Kapısı'ndan 8 tırdan oluşan 4. insani yardım paketini, Mısır Kızılayı'ndan teslim aldığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRDİ

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında, biri çocuk 6 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin Burkin, Burkin Vadisi, El-Hedef bölgesine baskın düzenledi. İsrail ordusu, baskın öncesinde bölgedeki bazı binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

İSRAİLLİ BAKANDAN GAZZELİLERE İDAM CEZASI ÇAĞRISI

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karışanlara "idam cezası verilmesi" için özel bir askeri mahkeme kurulması çağrısında bulundu. Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına atıfta bulunarak "Hamaslılara, Nazilerin ve onların ortaklarının suçlarına ilişkin yasaları uygulayacak özel bir askeri mahkeme kurulması ve öldüren, boğazlayan, tecavüz edenlere ölüm cezası uygulanması amacıyla Adalet Bakanı Yariv Levin'e çağrı yaptım." ifadesini kullandı.

İSRAİL ELEKTRİK, GIDA VE İLAÇLARIN ULAŞMASINI ENGELLİYOR

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana çatışmalarını sürdüren Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile görüştü. Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam ülkelerinin liderlerine, "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durduracak adımlar atmaları" çağrısında bulundu. Dünya Müslüman Alimler Birliği, internet sitesi üzerinden İslam ülkelerinin liderlerine hitaben açıklama yayımladı. Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ve yaşlılara karşı soykırıma varan korkunç suçların işlendiğine dikkati çekilen açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastane, cami ve kiliselerin vurulmasının yanı sıra insanlara su, elektrik, gıda ve ilaçların ulaşmasının engellendiği vurgulandı.

BATI ŞERİA'DA GÖZALTI SAYISI 1350'YE ÇIKTI

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu en az 80 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyetinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da aralarında (Hamas'tan) yöneticilerin de olduğu en az 80 Filistinliyi gözaltına aldığı ve 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 1350'ye çıktığı ifade edildi.

GAZZE'DE EKMEK FIRININI HEDEF ALDILAR

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir fırını vurması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından birkaç saat önce un tedariki yapılan tek fırın Megazi'yi hedef aldığını ifade etti. Saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu aktaran Maruf, hava saldırısında tamamen yok olan fırının yerinde büyük bir çukur açıldığını, kampın merkezini çevreleyen çok sayıda evin de yıkıldığını belirtti.

"ABD CİNAYETİN BARİZ SUÇ ORTAĞIDIR"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail-Filistin çatışmalarında çifte standartlı yaklaşımları tümüyle reddettiklerini belirterek "Sivillerin öldürülmesi bir tarafta kınanıp da diğer tarafta haklı bulunamaz." dedi. İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdi. Hamaney, "Bu olayda ABD, (İsrail'in işlediği) cinayetin bariz suç ortağıdır. ABD'nin eli tüm mazlumların kanına bulaşmıştır. Gazze'deki cinayeti o yönetiyor." dedi.

CAN KAYBI 6 BİN 546'YA ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının son 24 saatte 755 artarak 6 bin 546'ya yükseldiğini bildirdi. Bakanlık hastanelerde sistemin çöktüğünü, yakıt sıkıntısının had safhaya çıktığını belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihat Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.