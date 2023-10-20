Gazze'de İsrail saldırısında ölen anne ve yeni doğmuş bebeği aynı kefene konuldu

Abluka altındaki Gazze'de İsrail ordusunun vurduğu binada Filistin bir anne ve yeni doğmuş bebeği can verdi. Doktorlar annesi ile beraber ölen yeni doğmuş bebeği, annesinin kefenine yerleştirdi.

BİR AİLE YOK OLDU

Filistinli doktorlar, yeni doğmuş bebeğin, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi.

AYNI KEFENE SARILDILAR

Doktorlar, ölen annenin içinde tutulduğu kefene, yeni doğan bebeğinin cansız bedenini de koydu.