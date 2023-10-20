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Gazze'de İsrail saldırısında ölen anne ve yeni doğmuş bebeği aynı kefene konuldu - Son Dakika

Gazze'de İsrail saldırısında ölen anne ve yeni doğmuş bebeği aynı kefene konuldu

Son Güncelleme: 20.10.2023 20:11

İsrail'in ablukası ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nden kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürülen anne ve yeni doğmuş bebeği aynı kefende defnedildi.

Abluka altındaki Gazze'de İsrail ordusunun vurduğu binada Filistin bir anne ve yeni doğmuş bebeği can verdi. Doktorlar annesi ile beraber ölen yeni doğmuş bebeği, annesinin kefenine yerleştirdi.

BİR AİLE YOK OLDU

Filistinli doktorlar, yeni doğmuş bebeğin, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi.

AYNI KEFENE SARILDILAR

Doktorlar, ölen annenin içinde tutulduğu kefene, yeni doğan bebeğinin cansız bedenini de koydu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de İsrail saldırısında ölen anne ve yeni doğmuş bebeği aynı kefene konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail saldırısında ölen anne ve yeni doğmuş bebeği aynı kefene konuldu - Son Dakika
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