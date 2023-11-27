Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı

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Gazze\'de İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı

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İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkes, 2 gün daha uzatıldı.

GAZZE'DE ATEŞKES 2 GÜN DAHA UZATILDI

Gazze Şeridi'nde 24 Kasım saat 07.00'de başlayan insani ara sona ermesine saatler kala uzatıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Katar'ın devam eden arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

HAMAS: KATAR VE MISIR'LA MUTABAKATA VARDIK

Hamas'tan da anlaşmayı doğrulayan açıklama geldi. Ateşkesin önceki ateşkesle aynı koşullar altında 2 gün daha uzatılması konusunda Katar ve Mısır'la mutabakata vardıklarını açıkladı.

DÖRDÜNCÜ TAKASTA GECİKME YAŞANIYOR

Anlaşma kapsamında henüz 4'üncü esir takası gerçekleşmezken, İsrail Başbakanlığı Hamas tarafından serbest bırakılması beklenen son rehine grubunun ailelerine bilgi verildiğini açıkladı. Takastaki gecikmenin listedeki çocukların esaret altında olabilecek anneleri veya büyükanneleriyle birlikte serbest bırakılmalarının sağlanması da dahil olmak üzere devam eden bir dizi sorun nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Öte yandan mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

ATEŞKES SÜRESİNCE 175 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin başladığı 24 Kasım Cuma gününden bu yana taraflar arasında 3 kez esir takası gerçekleştirilirken toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu.

14 İSRAİLLİ VE 3 YABANCI UYRUKLU ESİR TESLİM EDİLDİ

Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.

ARALARINDA 1 RUS ESİR DE VAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve İsrail vatandaşlığı bulunan 1 Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada ise serbest bırakılan 14 İsrailli esirden 13'nün İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.

HAMAS'TAN İNSANİ ARANIN UZATILMASI TALEBİ

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında ilk iki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını açıkladı.

"İNSANİ ARA BİRER GÜN UZATILABİLİR"

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi "olumlu bulduğunu" belirtti. "Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini" ABD Başkanı Biden'e ilettiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, hedeflerini "Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek" şeklinde sıraladı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA 386 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 15 BİNE YAKIN

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.