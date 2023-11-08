Gazze'de Şifa Hastanesi'ne sığınan çocuklar: Bırakın yaşayalım

İsrail bombardımanları 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi yerle bir ederken bombardımandan kaçmak için Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne sığınan çocuklar, İsrail'in işgaline tepki gösteren bildiri okudu. Filistinli çocuklar, "Buraya 'Bizi korumak için mücadele edin' diye haykırmaya geldik. Yaşamak istiyoruz, barış istiyoruz. Çocukların katilleri için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. İlaç, goda ve eğitim istiyoruz. Bizi ve diğer çocukları bırakın, yaşayalım." ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

"GAZZELİ ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ÇALIYORLAR"

Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinli çocuklar açıklamarının devamında, "7 Ekim'den bu yana, öldürme ve soykırım ile karşı karşıyayız. Dünyanın gözü önünde bombabalar tepemize düşüyor. Dünyaya ırkçılık için öldürmedikleri yalanını söylüyorlar ama Gazze'deki insanları öldürüyorlar.Gazzeli çocukların rüyalarını, geleceğini çalıyorlar. Bombalardan korunmak için Şifa Hastanesi'ne geldik. Bombalamadan sonra birden her şey bitti. Su bulamıyoruz, yiyecek bulamıyoruz. Kullanılmaması gereken suyu bile içiyoruz." dedi.