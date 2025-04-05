Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu - Son Dakika
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Dünya

Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu

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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılardan birinde tesirli bombaların etkisiyle insan bedenlerinin metrelerce havaya savrulduğu görüldü.

05.04.2025 10:06
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Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu genişlettiğini duyuran İsrail ordusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okullara düzenlenen üç ayrı saldırıda en az 35 kişiyi öldürdü. Tesirli bombaların sivil insanların üzerine düştüğü saldırılardan birinde insan bedenlerinin metrelerce havaya savrulduğu görüldü.

EBU UBEYDE: EĞER ONLAR İÇİN ENDİŞELENSEYDİ...

Filistinlilere yönelik şiddetin dozunun arttırılmasının arkasında rehineleri bırakması için İsrail'in Hamas'a yönelik baskısı bulunuyor. Hamas'ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde "Netanyahu hükümeti rehinelerin hayatından sorumludur. Eğer onlar için endişelenseydi ocak ayında imzalanan anlaşmaya bağlı kalırdı. Rehineler şimdi evlerinde olurdu" dedi.

'HAMAS KRİZDE' İDDİASI

Diğer taraftan Filistinli örgüte yönelik suikastlar da devam ediyor. Hamas, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde dün sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında komutanları Hasan Ahmed Ferhat ile oğlu ve kızının hayatını kaybettiğini açıkladı. Şarkul Avsat'ın haberine göre de Gazze'deki Hamas hükümeti, çalışanlarına yapılan maaş ödemelerini aksattı. Siyasi ve askeri yetkililer, Ramazan Bayramı'nda maaşlarının yalnızca yaklaşık yüzde 60'ını alabildi.

CAN KAYBI KATLANARAK ARTIYOR

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 249'a, yaralı sayısının 3 bin 22'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybı ise 50 bin 609'a, yaralı sayısı 115 bin 63'e yükseldi.

Gazze\'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu

Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • skg8zrfdps:
    neden karşı çıkılmıyor neden sadece izliyoruz savaşalım. 53 7 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    ooleeyyyyy işee buuu...uçan adam el filistin ahahshshs 1 51 Yanıtla
  • 88939764:
    Müslümanım diye geçinen ülkeler ya da ben insanım diye geçinen insanlar yöneticiler nasıl vicdanları kabul ediyor acaba nasıl bu vahşete sessiz kalıyorlar yazıklar olsun yazıklar olsun gerçekten Allah bunun hesabını soracak hepimizin soracak 46 1 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    bunun hesabını nasıl vereceksiniz müslüman gecinen Devletler. 32 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    korkudan kardeş aynısını bizede amerika yapmasın diye. hergün böyle bizede acı çektiriyorlar işte ölüm bikere madem din kardeşiyiz ne olacaksa olsun demeliyiz 25 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    israil Abd nin uc karakolu dogu dunyasinda. Abd cokmedikce kim ne yapabilir bu duruma. ortada bi guc var. katliam ustune katliam.. tum DUNYA SEYİRCİ.. cok uzucu haller .. dilimizde kahrol İsrail kelimesinden baska neyimiz var. 12 1 Yanıtla
  • Hakan as :
    Dünyada İslam ülkesi kalmamış Buda kanıtı maalesef 10 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Vallahi en azından ordaki filistinlileri çoluk çocuk kadınları vs Türkiye ye alalım Türkiye her daim güvenli bir ülkedir. hayatlarını kurtaralım buna gerçekten ihtiyacı var ordaki insanların 7 2 Yanıtla
  • Batuhan Işık:
    anana selam söyle erşan beni tanır 4 0 Yanıtla
  • 6490203:
    Allah diyoruz he zaman tarih göstermiştir kime ne olduğunu 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu - Son Dakika
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