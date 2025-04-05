Gazze\'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu

Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu genişlettiğini duyuran İsrail ordusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okullara düzenlenen üç ayrı saldırıda en az 35 kişiyi öldürdü. Tesirli bombaların sivil insanların üzerine düştüğü saldırılardan birinde insan bedenlerinin metrelerce havaya savrulduğu görüldü.

EBU UBEYDE: EĞER ONLAR İÇİN ENDİŞELENSEYDİ...

Filistinlilere yönelik şiddetin dozunun arttırılmasının arkasında rehineleri bırakması için İsrail'in Hamas'a yönelik baskısı bulunuyor. Hamas'ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde "Netanyahu hükümeti rehinelerin hayatından sorumludur. Eğer onlar için endişelenseydi ocak ayında imzalanan anlaşmaya bağlı kalırdı. Rehineler şimdi evlerinde olurdu" dedi.

'HAMAS KRİZDE' İDDİASI

Diğer taraftan Filistinli örgüte yönelik suikastlar da devam ediyor. Hamas, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde dün sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında komutanları Hasan Ahmed Ferhat ile oğlu ve kızının hayatını kaybettiğini açıkladı. Şarkul Avsat'ın haberine göre de Gazze'deki Hamas hükümeti, çalışanlarına yapılan maaş ödemelerini aksattı. Siyasi ve askeri yetkililer, Ramazan Bayramı'nda maaşlarının yalnızca yaklaşık yüzde 60'ını alabildi.

CAN KAYBI KATLANARAK ARTIYOR

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 249'a, yaralı sayısının 3 bin 22'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybı ise 50 bin 609'a, yaralı sayısı 115 bin 63'e yükseldi.