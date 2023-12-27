İsrail askeri, Gazze\'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusu, bölgeyi kan gölüne çevirmeye devam ediyor. 20 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede çeşitli hastalıkların Gazze'de yaralanan bir İsrail askeri gizemli bir mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

İSRAİL ASKERİ MANTAR ENFEKSİYONU NEDENİYLE ÖLDÜ

İsrail savunma güçlerinin Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaş boyunca en az 10 askere, çatışmalar sırasında çeşitli enfeksiyon kaptıkları teşhisi konuldu. KAN News'in bildirdiğine göre, bir İsrail askeri, iki hafta önce Gazze Şeridi'nde bulunan tehlikeli bir mantardan etkilendikten sonra öldü.

GAZZE'DE ORTAYA ÇIKAN ENFEKSİYON ASKERLERİ HASTANELİK ETTİ

Asker, uzuvlarından oluşan enfeksiyon kaynaklı yaralardan dolayı hastanede tedavi altına alındı. Hastanede askerin 2 farklı mantar enfeksiyonuna yakalandığı ortaya çıktı. Asker yaralarına ve enfeksiyonlara yenik düşerek hayatını kaybetti.

ENFEKSİYON TÜNELLERDEN Mİ KAYNAKLANIYOR?

İsrail Bulaşıcı Hastalıklar Derneği'nin, Gazze savaşı sırasında askerlerinin enfeksiyon hastalıklarına yakalanma vakalarının artması üzerine İsrail Savunma Güçleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan epidemiyolojik uzmanlar önümüzdeki hafta acil bir toplantı yapacağı bildirildi. Rapora göre, görüşmelerde daha önce İsrail ordusunun bilmediği son enfeksiyonların Hamas tünellerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin incelemeler de yer alacak.