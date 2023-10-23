Gazze'deki vahim durum BM raporuna yansıdı: Durum tam bir felaket

Birleşmiş Milletler kurumları Dünya Kalkınma Programı (UNDP), Nüfus Fonu (UNFPA), Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Gazze'deki insani durumu anlatan bir rapor hazırladı. Raporda iki haftadır süren İsrail bombardımanı ve abluka sebebiyle 1.6 milyondan fazla insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

"İNSANLAR GIDA, SU VE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MAHRUM BIRAKILDI"

Önceki gün Refah kapısından geçen 20 TIR'lık yardımın yeterli olmaktan çok uzak olduğu kaydedilen raporda, Gazze'deki insanların "korunma, gıda, su ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı" belirtildi. Ayrıca "savunmasız kişilerin en büyük risk altında olduğu ve çocukların endişe verici bir oranda öldüğü" uyarısında da bulunuldu.

"DÜNYANIN DAHA FAZLASINI YAPMASI GEREKİYOR"

"Gazze, son çatışmalardan önce umutsuz bir insani durumdu. Artık durum felaket. Dünyanın daha fazlasını yapması gerekiyor" ifadelerine yer verilen rapordaki diğer ayrıntılar madde madde ise şu şekilde;

- Sağlık tesislerinin temin ettikleri sınırlı miktardaki yakıtın yarın tükenmesi bekleniyor.

- Su üretim kapasitesi şu anda "normalin yüzde 5'i" seviyesinde.

- Gıda stokları neredeyse tükendi, fırınlar kapanıyor. Çatışma öncesi gönderilmiş insani yardım malzemeleri bitmek üzere. Yerinden edilen on binlerce insan yemek pişiremiyor ya da güvenli bir şekilde yiyecek satın alamıyor.

- Sağlık tesisleri, su, sanitasyon ve elektrik sistemleri de dahil olmak üzere sivil altyapı İsrail saldırılarında ya tamamen yerle bir oldu ya da ağır hasar gördü. Hastaneler cenazeleri uygun koşullarda saklayamıyor. Salgın hastalık riski gittikçe artıyor.

TÜM SİVİLLERİN KORUNMASI ÇAĞRISI YAPILDI

Raporda bölgedeki insani felaketin sonlanması için "suya, gıdaya ve yakıta sürekli erişim" gerektiği kaydedildi. Ayrıca sağlık tesisleri de dahil olmak üzere tüm sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunuldu.

HAYATINI KAYBEDEN PERSONELİN YARISI ÖĞRETMEN

Öte yandan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 29 UNRWA personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada hayatını kaybeden personelin yarısının öğretmen olduğu belirtildi.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRILAR ŞİDDETLENECEK

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik hava bombardımanını "şiddetlendireceğini" açıkladı. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, beklenen kara saldırısı öncesi Gazze'ye bombardımanların artacağını belirterek, "Savaşın bir sonraki aşamasına en iyi koşullarda girmeliyiz. Riskleri azaltmak için saldırıları yoğunlaştıracağız" dedi. İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de ordunun "Gazze'ye girip Hamas'ı ortadan kaldırmak için bir operasyona hazırlandığını" söyledi ancak zaman vermedi.