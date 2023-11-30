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Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar - Son Dakika

Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes bugün tarafların uzlaşması sonrasında 1 gün daha uzatıldı. Katar, Gazze'deki 6 günlük insani duraklamanın sona ermesiyle İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin uzatıldığını doğrularken, Katar merkezli bir basın kuruluşu anlaşmaya ateşkesin bitimine 10 dakika kala varıldığını manşetlerine taşıdı.

30.11.2023 - 13:02,  Güncelleme: 13:33
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İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin 1 gün süreyle uzatılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Katar medyası dikkat çeken bir detayı paylaştı. İsrail ile Hamas'ın anlaşmaya ateşkesin bitimine 10 dakika kala vardıkları ortaya çıktı.

Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar

GAZZE'DEKİ ATEŞKES 1 GÜN DAHA UZATILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'la ateşkesin, daha fazla rehinenin serbest bırakması yönündeki çabaların ışığında devam edeceğini söyledi.

Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar

"ATEŞKES ANLAŞMA ŞARTLARINA TABİ OLARAK DEVAM EDECEK"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak ateşkes devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar

HER EKSTRA GÜN EN AZ 10 REHİNE SERBEST BIRAKILACAK

Anlaşmanın bir parçası olarak, Hamas'ın çatışmalara ara verildiği her ekstra gün için en az 10 rehineyi serbest bırakması gerekecek.

Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar

BİR AÇIKLAMA DA HAMAS'TAN GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklama da Hamas'tan gelirken, "Ateşkesin 7. gün için uzatılması konusunda anlaştık" ifadeleri kullanıldı. İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da "insani aranın" uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar

KATAR BASINI: 10 DAKİKA KALA ANLAŞMAYA VARILDI

Öte yandan arabulucu ülke Katar, Gazze'deki 6 günlük insani duraklamanın sona ermesiyle İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 1 gün daha uzatılacağını doğruladı. Katar merkezli Al Jazeera ise anlaşmaya ateşkesin bitimine 10 dakika kala varıldığını yazdı.

Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar

6. GÜNDE REHİNELER SERBEST BIRAKILMIŞTI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın son gününde Hamas, 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi daha serbest bıraktı. İsrail de buna karşılık 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu salıverdi. Hamas geçtiğimiz saatlerde Rus vatandaşlığı bulunan 2 İsrailliyi serbest bırakmıştı. Kadın rehineler, Kızılhaç tarafından İsrail'e ulaştırılmıştı. Hamas, söz konusu 2 kişiyi Moskova'dan gelen talep üzerine bıraktıklarını açıklamıştı.

Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar

10 İSRAİLLİ ESİR VE 4 TAYLANDLI İSRAİL'E ULAŞTI

İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi. 6 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından ateşkesin yeniden uzatılması için müzakereler de sürüyor.

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Son Dakika Dünya Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki ateşkeste çarpıcı detay! İsrail ve Hamas sürenin bitimine 10 dakika kala anlaşmışlar - Son Dakika
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