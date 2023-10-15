Gazze'de bir doktor, oğlunun cansız bedenini görünce zor anlar yaşadı

Gazze'deki bir hastanede görev yapan Filistinli doktor Hamid Ebu Musa, sedye üzerinde oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı.

DOKTORUN EN ACI GÜNÜ

İsrail ve Hamas arasında süren çatışmalarda can kaybı artarken, büyük acılar da yaşanıyor. İsrail'in bombaladığı Gazze'de bir hastanede çalışan Flistinli doktor Hamid Ebu Musa,ambulansla getirilen ölü ve yaralılar arasında ailesini de gördü.

SEDYEDEOĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜ

Evinin de bombalandığı bu vesileyle öğrenen Hamid Ebu Musa, sedye üzerinde oğlunun cansız bedenini görünce zor anlar yaşadı.