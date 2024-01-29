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Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı - Son Dakika
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Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı

Gıdaya erişim sorununun yaşandığı İsrail işgali altındaki Gazze'de haber görevinde olan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı.

29.01.2024 - 20:08,
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115 gündür İsrail işgali ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani tablo ağırlaşıyor. İsrail ordusunun insanlık dışı saldırıları devam ederken kentte gıda ve temiz içme suyu sorunu da yaşanıyor. Bölgede görev yapan basın mensupları da gıda krizinden etkileniyor. İşgal altındaki kentten gelişmeleri aktaran bir muhabir canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor.

Gazze'deki gelişmeleri aktaran Filistinli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı

MUHABİR YAYIN ESNASINDA BAYILDI

Gazze'de gıdaya ve temiz suya erişim sorunu baş gösterirken bölgeden yayın yapan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Gazze'deki gelişmeleri aktaran Filistinli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı

HAYATTA KALMAK İÇİN HAYVAN YEMİ TÜKETİYORLAR

İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler ise, hayatta kalabilmek için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Gazze'deki gelişmeleri aktaran Filistinli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki gelişmeleri aktaran Filistinli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 27 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 378 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki gelişmeleri aktaran Filistinli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı

557 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'deki gelişmeleri aktaran Filistinli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı

2023'TEKİ 4 GÜNLÜK ATEŞKES

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Gazze'deki gelişmeleri aktaran Filistinli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
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Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı - Son Dakika


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