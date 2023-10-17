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Gazze'deki hastaneyi vuran İsrail, katliam yaptı! Bölgeden gelen fotoğraflar korkunç - Son Dakika

Gazze'deki hastaneyi vuran İsrail, katliam yaptı! Bölgeden gelen fotoğraflar korkunç

Son Güncelleme: 17.10.2023 21:18

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en 500 kişi hayatını kaybederken, bölgeden fotoğraflar da geldi. Fotoğraflarda hastaneyi alevlerin sardığı, yerlerde yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerinin olduğu görüldü.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 500 kişi hayatını kaybederken, bölgeden gelen fotoğraflar katliamın boyutunu gözler önüne serdi. Fotoğraflarda hastaneden alevlerin yükseldiği, cansız bedenlerin yerlerde olduğu görüldü.

EN AZ 500 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze Şeridi'ni bombalayan İsrail bir kez daha sivilleri hedef aldı. İsrail savaş uçakları son olarak Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni hedef aldı. Korkunç saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti, bir o kadar kişi de yaralandı.

HASTANE KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Saldırının ardından hastane içi ve çevresi kan gölüne döndü. Bölgeden gelen fotoğraflarda hastanenin dört bir yanından alevlerin yükseldiği görüldü. Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin yerlerde olduğu fotoğraflara yansıdı.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:

İsrail, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki hastaneyi vuran İsrail, katliam yaptı! Bölgeden gelen fotoğraflar korkunç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki hastaneyi vuran İsrail, katliam yaptı! Bölgeden gelen fotoğraflar korkunç - Son Dakika
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