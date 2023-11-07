 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren video! 1 ayda hepsi yerle bir oldu - Son Dakika

Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren video! 1 ayda hepsi yerle bir oldu

Son Güncelleme: 07.11.2023 15:08

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de hayat durma noktasında. Kentte 10 binden fazla insan can verirken, bir balkondan savaştan önce ve sonra çekilen karşılaştırmalı görüntüler yürek sızlattı.

1 ayı aşkın süredir İsrail güçleri tarafından bombardımana tutulan Gazze, ablukanın da etkisiyle viran oldu. 10 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'de kaydedilen bir görüntü ise durumun vahametini ortaya koydu.

SİVİLLERİ BOMBALIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail, kentteki 10 binden fazla insanı öldürdü.

YÜREK SIZLATAN VİDEO

Gazze bir ayın sonunda koca bir enkaz yığınına dönerken, kentte su ve yiyecek sıkıntısı yaşanıyor. Sağlık hizmetlerinin büyük oranda durduğu Gazze'de, hijyen anlamında da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Dünya bölgedeki gelişmelere kilitlenmişken bölgede çekilen bir video ise yürek sızlattı. Videoda, aynı balkondan savaşın öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler karşılaştırıldı. O anlar durumun vahametini gözler önüne serdi.

CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 10 bin 328'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın.

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren video! 1 ayda hepsi yerle bir oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:31 İngiltere, Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyecek
17:22 Ömer Çelik apar topar yayını terk etti: Arkadaşlar ara vermemiz lazım
17:14 İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti
16:36 Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı! 1 kişi vuruldu
16:37 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti
16:28 Doktorların e-imzaları çalınarak uyuşturucu satışı yapıldı
16:17 Bağımlılıkla mücadele eden oyuncu Evan Ellingson, rehabilitasyon merkezinde ölü bulundu
16:08 Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Bayern Münih kafilesinde yer aldı
15:59 Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: 12 esiri bırakmak istedik, İsrail engel oldu
15:55 Seçimden önceki videosu dolaşıma girdi! AK Parti rozetini takan Hatipoğlu'nu zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2023 17:49:51. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren video! 1 ayda hepsi yerle bir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement