Gazze\'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı

Necati Kaya: Serkan, bizdeki arap sevdalılarının Türk olma gibi bir durumu,söylemi yok. Gazze onların iç politikasında kendilerine sunulan bir itici güç. Kıbrıs konusunda Turkiye aleyhine alınan Tüm kararlarda ilk filistinin imzası var. Pkk filistin lübnan sınirında el bekeâ vadisinde filistin arap desteği ile egitim gördü. Bunlar bizim arap sevdaliları icin farketmiyor. Halbuki her arap ulkesi ,geri kalmisliklarının sorumlusu olarak Osmanliyi görüyor. Sömurgeci diyorlar. Bunu arapçı yerlilere anlatamazsın. 9 14