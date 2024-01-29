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Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı - Son Dakika
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Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı

Hamas'ın başlattığı operasyona karşılık veren İsrail, Gazze'de 26 binden fazla Filistinliyi katletti. Savaşın devam ettiği süreçte Gazze'den yayın yapmaya çalışan bir muhabir, açlık ve yorgunluktan bayıldı.

29.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:35
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Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirip 26 binden fazla Filistinliyi katletti.

KAN GÖLÜNE DÖNEN GAZZE'DE DURUM İÇLER ACISI

Savaşın devam ettiği süreçte Gazze'den yayın yapmaya çalışan bir muhabirin canlı yayında yaşadıkları ise bölgede durumun içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi.

MUHABİR AÇLIK VE YORGUNLUKTAN BAYILDI

Gazze'deki son gelişmeleri canlı yayında aktarmaya çalışan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, milyonlarca kişinin kendisini izlediği sırada açlık ve yorgunluktan bayıldı. Dahoudi'nin bayılma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Gazze\'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: bizim mehmetçiğimiz şehit oldu hiç bir arap ülkesinden bir kınama bile duydunuzmu tabikide hayır biz bakalım kendi vatanımıza milletimize türkün türkten başka dostu yoktur bunuda unutmayalım Yanıtla 59 18
  • Necati Kaya: Serkan, bizdeki arap sevdalılarının Türk olma gibi bir durumu,söylemi yok. Gazze onların iç politikasında kendilerine sunulan bir itici güç. Kıbrıs konusunda Turkiye aleyhine alınan Tüm kararlarda ilk filistinin imzası var. Pkk filistin lübnan sınirında el bekeâ vadisinde filistin arap desteği ile egitim gördü. Bunlar bizim arap sevdaliları icin farketmiyor. Halbuki her arap ulkesi ,geri kalmisliklarının sorumlusu olarak Osmanliyi görüyor. Sömurgeci diyorlar. Bunu arapçı yerlilere anlatamazsın. 9 14

Filistin, Gazze, Dünya, Son Dakika

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Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı Gazze'den yayın yapan Filistin TV muhabiri açlık ve yorgunluktan bayıldı

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