19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları - Son Dakika
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Dünya

19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

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Hamas ve İsrail arasında devam eden Gazze için ateşkes görüşmelerinde taraflar anlaşmaya vardı. Öte yandan anlaşmanın detayları da belli oldu. 19 Ocak itibariyle geçerli olacak anlaşmaya göre 6 hafta içinde Hamas, 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak.

15.01.2025 19:59  Güncelleme: 20:24
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ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Anlaşmanın sağlanması sonrası Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Sani açıklamasında ateşkesin 19 Ocak itibariyle başlayacağını duyurdu.

33 İÇİN İSRAİLLİ REHİNE İÇİN TAKVİM

Öte yandan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

19 YAŞIN ALTINDAKİ FİLİSTİNLİLER SERBEST BIRAKILACAK

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak.

Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

YARIN GÖRÜŞÜLECEK

İsrail yönetimi üzerinde anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkesin sağlanması için yapılacak oylamanın perşembe günü gerçekleşeceğini de duyurdu.

"SAVAŞIN BİTİRİLMESİ İÇİN İLK ADIM"

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasının sağlanması sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Biden yaptığı açıklamada, "İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi" ifadelerini kullandı. "Özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar serbest bırakılacak" diyen Biden, "Gazzeli sığınmacılar da evlerine dönebiliyor olacak. İnsani yardımların Gazze'ye ulaşması sağlanacak. Ateşkesin savaşın bitirilmesi yolunda atılan ilk adım olduğu söylenebilir" sözlerini sarf etti.

"MÜZAKERELER SÜRDÜKÇE ATEŞKES DEVAM EDECEK"

Anlaşmanın detaylarını da aktaran Biden, anlaşmasının Gazze'deki tüm yerleşim bölgelerinden İsrail güçlerinin çekilmesi ve Hamas tarafından tutulan bir grup rehinelerin serbest bırakılmasını içerdiğini söyledi. Buna karşılık ise İsrail'in yüzlerce Filistinli tutukluyu serbest bırakacağını belirtti.

Ayrıca Biden açıklamasında, "Bu anlaşma, Gazze'deki çatışmaları durduracak, Filistinli sivillere gerekli insani yardımları artıracak ve rehineleri, 15 aydan fazla süren esaretin ardından aileleriyle buluşturacak" dedi.

Biden ikinci aşamada, erkek askerler de dahil olmak üzere hayatta kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir değişim yapılmasının öngörüldüğünü ve Gazze'de kalan tüm İsrail güçlerinin çekilmesini böylece geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin de hedeflendiğini belirtti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, anlaşmaya varılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Bu destansı anlaşma kasım ayındaki zaferimizin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Zaferimiz, bütün dünyaya yönetimimizin barışla birlikte bütün Amerikalıların ve müttefiklerimizin güvenliğinin sağlanacağının sinyallerini verdi. Amerikalı ve İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek olmasından ötürü heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

BİLANÇO AĞIR

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı sonrası başlayan İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

19 Ocak\'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

İnsan Hakları, Donald Trump, Politika, İsrail, Gazze, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Tufan zeki Ceki:
    Hamas önce 12/16 yaşında rehin aldığı ve işkence yaptığı çocukları bıraksın 14 501 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiyede 2 büyük var biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE gerisi sadece taklittir 68 361 Yanıtla
  • Sinan Civan:
    sonunda anlaştılar ...ama güven vermiyor israel 208 5 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    hamas diye bir devlet yok. netenyahu hükümeti ve hamas arasında diyelim. bu tür anlaşmalar asıl devleti itibarsızlaştırır. anlaşma şöyle olacak, israilin tüm tekliflerini ya kabul edeceksin ya kabul edeceksin. Çünkü haması bağlayan bir kurum yok. kimseye hesap verme sorumluluğu yok. 6 187 Yanıtla
  • ELİF DEMİRCÎ:
    once israil filistinli muslümanları bıraksın , hapishanelerden , 2. sednaya hapishanesi orası . 172 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye ye tek mal var oda Ferhat krosu 117 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TÜRKİYE DE TEK BÜYÜK DUNYA DEVI VAR ODA KOCANIZ GALATASARAY DIGERLERI KUŞ DURUMUNA GORE SIRALANIR. 6 32 Yanıtla
  • Adalet null:
    GAZZE YOK OLUNCA ANLASMAYMİŞ MİŞ MİŞ 26 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY KUŞLARI NASIL HIZAYA GETIRDIYSE, TRUMP DA DUNYAYI DAHA GELMEDEN BOY SIRASINA GORE HİZAYA SOKTU. BASINADA ONBAŞI OLARAK FEROS U DİKTİ 6 20 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    yalan 0 3 Yanıtla
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