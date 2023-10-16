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Gazze'nin güneyinde ateşkes! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor - Son Dakika

Gazze'nin güneyinde ateşkes! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Son Güncelleme: 16.10.2023 10:06

Reuters'ın haberine göre ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. Sınır kapısının insani yardımlar ve yabancıların tahliyesi için bir kaç saatliğine açılacağı öğrenilirken, Hamas yaptığı açıklamada ''Ateşkeste anlaşıldığına dair bir bilgi yok'' ifadelerini kullandı.

Mısırlı bir yetkili, ABD, İsrail ve Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde güney Gazze'de ateşkesin başlaması konusunda anlaştığını öne sürdü.

NE KADAR SÜRE AÇIK KALACAĞI NET DEĞİL

Yetkili, ateşkesin birkaç saat süreceğini ancak kesin süre konusunda netlik olmadığını ifade etti. İsrail ordusu ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden herhangi bir yorum yapılmadı.

Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı! Refah Sınır Kapısı, insani yardım ve tahliyeler için açılacak

HAMAS: HERHANGİ BİR BİLGİ YOK

Reuters'ın haberine göre Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak olan ateşkesle ilgili açıklama ise Hamas'tan geldi. Yetkililer, "Ateşkeste anlaşıldığına dair bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı! Refah Sınır Kapısı, insani yardım ve tahliyeler için açılacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

NETANYAHU'DAN YALANLAMA GELDİ

Ateşkes haberinin servis edilmesinden yarım saat sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda Gazze'de yabancıların çıkarılması karşılığında ateşkes ve insani yardım söz konusu değil" denildi.

Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı! Refah Sınır Kapısı, insani yardım ve tahliyeler için açılacak

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki temaslarının ardından İsrail'e geri dönerken, Fransa Dışişleri Bakanı Lübnan'ın çatışmalara müdahil olmasını engellemek için Lübnan'a gitti.

Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı! Refah Sınır Kapısı, insani yardım ve tahliyeler için açılacak

JAPONYA'DAN ORTA DOĞU'YA ELÇİ GÖNDERME KARARI

Ürdün Kralı Abdullah bugün Almanya Cumhurbaşkanı ile Berlin'de görüşecek. Japonya ise çatışmanın çözümüne aracılık etmek üzere Orta Doğu'ya özel bir elçi gönderme kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Hamas, Mısır, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'nin güneyinde ateşkes! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'nin güneyinde ateşkes! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor - Son Dakika
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