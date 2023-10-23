Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail iddiası: Ciddi yanıklara neden olan 'alışılmadık silahlar' kullanıyorlar

Gazze\'ye bir konvoy daha geçti! En çok ihtiyaç duyulan maddeye yine izin vermediler

Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in kurbanların vücutlarında ciddi yanıklara neden olan "alışılmadık silahlar" kullandığını söyledi. Bakanlık sözcüsü Eşref el Kudra yaptığı açıklamada, "sağlık personelinin şehit ve yaralıların vücutlarında ciddi yanıklara neden olan olağandışı silahların kullanımını izlediğini" söyledi. İsrail şu ana kadar açıklamalara ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

"CİDDİ KOMPLİKASYONLAR" KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU

El Kudra, ayrı bir açıklamasında, hastanelere ve sağlık sektörüne yakıt sağlanmaması halinde 1000'den fazla böbrek yetmezliği hastasının hayatına mal olabilecek "ciddi komplikasyonlar" konusunda uyarıda bulundu.

"YÜZLERCE HASTANIN HAYATINA MAL OLACAK"

"Hastanelere yakıt verilmemesi, 38'i çocuk olmak üzere 1.100 böbrek yetmezliği hastasının hayatına mal olacak ciddi komplikasyonlara neden olacaktır" dedi. Elinde herhangi bir miktarda mazot bulunan vatandaşlara, yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarmak için hastanelere acilen yakıt bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

4651 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail ordusu, tüm mahalleleri yok eden, 1.873'ü çocuk ve 1.023'ü kadın olmak üzere 4.651 Filistinliyi öldüren ve 14.245 kişiyi yaralayan yoğun hava saldırılarıyla Gazze'yi hedef almaya devam ediyor. Enkaz altında henüz belirlenemeyen sayıda kişi mahsur kaldı.

ÇATIŞMALARDA 1400'DEN FAZLA İSRAİLLİ ÖLDÜRÜLDÜ

7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanı ve abluka altında olan Gazze'deki çatışma, Filistinli grup Hamas'ın, İsrail'e roket saldırıları ve sızmalar da içeren çok yönlü sürpriz bir saldırı olan El Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatmasıyla başladı. Saldırının Mescid-i Aksa'nın basılmasına ve İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddetine misilleme olarak yapıldığı belirtildi. İsrail ordusu daha sonra Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine karşı Demir Kılıç Operasyonu'nu başlattı. Çatışmalarda 1.400'den fazla İsrailli öldürüldü.