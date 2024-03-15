Gazze sağlık bakanlığı, İsrail ateşinin kuşatma altındaki Filistin topraklarında acilen ihtiyaç duyulan yardımı almayı bekleyen 20 kişiyi öldürdüğünü söyledi.
Gazze yetkilileri, saldırının, kuzey Gazze'ye yiyecek taşıyan insani yardım konvoylarının kullandığı önemli bir kavşak olan Kuveyt döner kavşağında bir kamyondan yardım almak için toplanan kalabalığa karşı yapıldığını söyledi.150'den fazla kişinin yaralandığını da sözlerine ekledi.
Sağlık yetkilileri, son olayın Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat kampındaki bir yardım dağıtım merkezine düzenlenen hava saldırısında sekiz kişinin öldürülmesinden birkaç saat sonra meydana geldiğini söyledi.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, yardım dağıtım noktalarına saldırıldığını reddetti.
Gazze çatışması bölgedeki 2,3 milyon insanın çoğunu yerinden etti ve son haftalarda yardım dağıtımları sırasında kaotik sahneler ve ölümcül olaylar yaşandı.
Kuveyt'teki döner kavşak olayıyla ilgili olarak, Gazze'nin kuzeyindeki bir hastanenin acil servis müdürü Muhammed Ghurab, yiyecek kamyonu bekleyen insanlara "işgal güçleri tarafından doğrudan ateş açıldığını" söyledi.
Olay yerindeki Agence France-Presse muhabiri, çok sayıda ceset ve vurulmuş insan gördüklerini söyledi.
BM, Hamas'ın benzeri görülmemiş saldırısının ardından İsrail'in savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana kuşattığı Gazze'de kıtlık uyarısında bulundu.
Son Dakika › Dünya › İsrail ateşi, Gazze'de yardım bekleyen 20 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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